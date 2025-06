Le nouveau Fairphone est la preuve qu’on peut être écolo ET moderne (prise en main)

Le 25 juin, Fairphone a présenté son nouveau smartphone, sobrement appelé Fairphone 6e génération. Outre un excellent score de réparabilité et une philosophie orientée vers l’écoresponsabilité, ce produit semble être en phase avec les besoins des utilisateurs. Est-ce le cas ? La réponse est oui. Et on vous explique pourquoi.

Les Fairphone n’ont jamais été de bons smartphones. Ils étaient corrects pour certains. Pourquoi ? Parce que l’équation économique est extrêmement compliquée à équilibrer. D’un côté, vous avez des convictions fortes : utilisation d’énergie renouvelable, approvisionnement dans des filières équitables, réparabilité du produit fini, longévité des mises à jour. De l’autre, vous avez la concurrence qui n’a pas les mêmes convictions (au mieux en partie seulement) et vous avez plusieurs réalités économiques : le pouvoir d’achat des utilisateurs, le coût des mises à jour, les exigences des fournisseurs de pièces détachées, la stratégie d’écosystème de Google, etc.

Lire aussi – Test RedMagic 10s Pro : « ça fait beaucoup là, non ? »

Quand le Fairphone 5 sort en 2023, il est proposé à 699 euros avec une fiche technique similaire à celle d’un Redmi Note chez Xiaomi, vendu à moins de 300 euros. Ceux qui ont des convictions écologiques, mais aussi une utilisation assez simple de leur smartphone, ont accepté l’effort de payer un peu plus cher. Mais les autres, ce n’est évidemment pas le cas. Résultat : Fairphone vend un peu plus de 100 000 téléphones par an. Il était donc grand temps de passer la vitesse supérieure. Et surtout de repenser le concept : on peut être « écolo », mais il faut aussi être « séduisant ».

Le 25 juin 2025, Fairphone a donc présenté un smartphone issu de cette stratégie plus moderne et plus en phase avec le marché et les consommateurs. Bref, plus pragmatique. Le Fairphone 6e génération réunit sur le papier tout ce qu’il faut pour assurer son succès commercial : un bon prix (599 euros), une belle « gueule » (surtout dans sa version verte) et une fiche technique solide qui répond aux besoins les plus courants. Bien sûr, ce téléphone est un Fairphone. Il respecte donc le dogme de la marque : réparabilité, longévité et équité. Nous vous conseillons la lecture de notre présentation complète.

Le Fairphone 6 est plutôt joli garçon

Une présentation qui a éveillé à la rédaction un véritable intérêt pour ce Fairphone 6 (ou 6e génération). Ce n’est pas courant qu’un produit soit moins cher et bien mieux que son prédécesseur. Nous avons donc eu l’opportunité de prendre en main ce téléphone et de poser quelques questions à la marque. Et la première impression est plutôt bonne. La coque est en plastique recyclé, c’est vrai. Mais c’est tout de même très qualitatif. Le Fairphone 6 est un peu plus épais que ce à quoi nous avons l’habitude, mais cette impression disparait assez vite. Le téléphone est assez compact. Les boutons sont bien positionnés, même si nous avons été surpris de voir le contrôle du volume sur la tranche de gauche, comme sur un iPhone.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul point commun entre le Fairphone et l’iPhone. Sur la tranche de droite, vous avez un bouton mécanique supplémentaire (qui a dit « bouton action » ?) qui permet d’activer les fameux « Fairphone Moments », que certains comparent déjà aux modes Concentration d’iOS. Si l’utilisation est un peu différente, le but est quasiment le même : vous redonner du temps pour vous concentrer, vous déconnecter ou vous reposer. Il existe un « Moments » par défaut, mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez selon vos habitudes.

Le Fairphone 6 mise aussi sur sa fiche technique pour séduire

Sur la fiche technique, il y a trois nouveautés qui ont attiré notre attention. Le chipset. Le capteur photo principal. Et l’écran. Le premier est un Snapdragon 7s Gen 3, un SoC que vous retrouvez dans bien d’autres téléphones et qui, selon Fairphone, sera plus facile à maintenir dans le temps, grâce à l’engagement de Qualcomm. C’est un SoC qui fait globalement le job et avec lequel on peut même jouer un peu.

En façade, nous retrouvons une dalle OLED LTPO 120 Hz. Non seulement le taux de rafraichissement est plus rapide que celui du Fairphone 5. Mais il est aussi plus économe en énergie. Une bonne idée compte tenu de la batterie de 4415 mAh, largement moins généreuse que celle de nombreux concurrents. Fairphone promet jusqu’à deux jours d’autonomie. Nous parions sur un peu moins… C’est l’une des rares concessions faites par Fairphone sur la réparabilité.

Enfin, il y a le capteur photo, un Sony Lytia 700C que vous retrouvez dans quelques téléphones premium et haut de gamme cette année. Nous avons pris quelques photos et le résultat est très correct à première vue, même si nous constatons un HDR très prononcé et un réglage des ISO à parfaire. Fairphone promet une mise à jour du firmware dans les prochains jours afin d’améliorer le rendu des clichés.

Une fois en main, le Fairphone 6 n'a pas à rougir de la concurrence

À l’usage, le Fairphone 6 est simple à utiliser, sans être simpliste. Son interface est démunie de tous les logiciels que les autres constructeurs vous imposent. Les menus sont limpides. Contrairement à la concurrence, très portée sur l’intelligence artificielle, Fairphone s’appuie exclusivement sur Google et Gemini. Vous ne trouverez donc pas de fonctions exclusives ou redondantes. A vous ensuite d’enrichir votre expérience en fonction de vos habitudes.

Finissons cette prise en main par la réparabilité et la modularité du Fairphone 6. Car c’est là l’un de ses meilleurs atouts, sinon LE meilleur. Le dos du téléphone se démonte très facilement, grâce à ses deux vis apparentes. Il suffit ensuite de glisser le dos vers le bas et le tour est joué. Vous avez alors accès à d’autres vis pour continuer de démonter le téléphone et changer une pièce défectueuse en quelques dizaines de minutes (sinon moins). En plus, le tournevis est fourni…

Retirer la coque sert aussi à l’échanger contre une autre plus spécifique. Fairphone en propose trois, pour améliorer la praticité. Et il serait intéressant de voir si la marque projette d’en créer d’autres. Cette stratégie ressemble beaucoup à celle de HMD Global avec ces derniers téléphones (dont le Pulse et le Skyline). Cette dernière s’était déjà inspirée de Fairphone. Les idées se recyclent donc autant que les matériaux.

Au final, ce smartphone est plaisant à utiliser à première vue. Il est aussi bien plus crédible que son prédécesseur. À 599 euros, certaines marques proposent des téléphones plus puissants (Poco ou RedMagic, par exemple). D’autres (Realme, Motorola, Nothing) ont des propositions photo plus complètes. Mais le Fairphone 6 est bien équilibré, parfaitement réparable en quelques minutes et vous durera jusqu’en 2033. Qui peut dire mieux à ce prix ?