La TV LG OLED B4 de 55 pouces (2024) est à moins de 750 € pour les soldes

Alors qu'elle a été lancée en France à 1899 €, la TV LG OLED B4 dans sa version de 55 pouces voit son prix passer sous la barre des 750 € pendant les soldes d'été. C'est le meilleur rapport qualité-prix du moment pour une TV OLED.

Nous sommes en plein dans les soldes d'été 2025. Et si vous guettez une opportunité pour acheter un nouveau téléviseur à moindre coût, l'une des meilleures offres du moment à retrouver chez Darty. Elle porte sur la TV LG OLED B4 de 2024, le modèle d'entrée de série des téléviseurs OLED de la marque. Cette TV représente une excellente alternative pour ceux qui ne disposent pas du budget qu'il faut pour une LG OLED C5 qui, au passage est aussi promotion pendant les soldes.

Une TV OLED récente sous la barre des 1000 €, c'est assez rare en 2025. Alors la LG OLED B4 à moins de 750 € est une opportunité qui ne se rate pas. Elle est à 749,99 € très exactement dans le cadre des soldes d'été chez Darty. Et si le prix barré affiché est de 999 €, ce n'est que le prix le plus bas constaté ces 30 derniers jours. Pour rappel, cette TV a été lancée l'année dernière à 1899 € en France. Au tarif actuel, elle est 1 150 € moins cher que le prix initial.

Les caractéristiques de la LG OLED B4

Malgré son prix accessible, cette TV ne manque pas d'atout. D'abord, c'est une TV OLED et elle offre à ce titre un contraste sans limite, avec des noirs profonds. C'est un modèle 4K dont le traitement d'image est géré par la puce α8 AI Processor 4K. Le téléviseur est compatible avec les formats Dolby Vision, HDR10 et HLG et offre une luminosité satisfaisante pour sa gamme.

La LG OLED B4 s'adresse aussi aux gamers puisqu'elle dispose d'un mode jeu qui minimise la latence. On y retrouve également quatre ports HDMI 2.1, avec une compatibilité VRR et ALLM ainsi qu'un taux de rafraichissement qui monte jusqu'à 120 Hz. Les technologies FreeSync Premium et G-Sync sont également de la partie. C'est, somme toute, une configuration équilibrée pour une TV OLED que vous pouvez avoir actuellement à moins de 750 €.