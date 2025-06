Remplacer la batterie de sa voiture comme une pile usée ? Cette idée arrive en Europe

Recharger une voiture électrique en 5 minutes ou même en 18 secondes ? Certaines technologies repoussent les limites. Mais CATL, numéro un mondial des batteries, parie sur une autre solution encore plus simple : ne plus recharger du tout. Son système d’échange express pourrait bientôt débarquer en Europe.

Recharger une batterie en quelques secondes ? Ce n’est plus de la science-fiction. Certaines technologies, comme une batterie capable de se recharger en 18 secondes seulement, commencent à entrer en production pour des véhicules très haut de gamme. Mais ces avancées restent hors de portée du grand public. En Chine, CATL adopte une stratégie différente : ne plus perdre de temps à recharger, mais remplacer directement la batterie en un temps record. Et d'après The Financial Times, cette solution pourrait bientôt arriver en Europe.

Face aux bornes ultra-rapides de constructeurs comme BYD capables d’ajouter 400 km d’autonomie en 5 minutes, CATL parie sur une approche plus radicale. Son système d’échange express de batteries de voiture permettrait de repartir en à peine 100 secondes, soit moins de 2 minutes. Grâce à des stations automatisées et des batteries standardisées baptisées Choco-SEB, le groupe a déjà lancé son service dans plusieurs villes chinoises. L’objectif est clair : offrir une alternative rapide et fiable à la recharge classique.

CATL mise sur l’Europe pour déployer son système de remplacement de batterie express

Deux modèles de batteries sont actuellement utilisés dans le système Choco-SEB. Le premier permet jusqu’à 500 km d’autonomie pour les petites voitures. Le second est conçu pour les berlines, avec une autonomie de 600 km. Ces batteries sont échangées automatiquement dans des stations équipées de compartiments, en seulement 100 secondes. Chaque station peut effectuer jusqu’à 822 remplacements par jour. Le coût est estimé à 0,014 € par kilomètre avec un abonnement, ce qui pourrait séduire les professionnels comme les taxis.

CATL vise désormais l’Europe, un marché très différent de la Chine. Chez nous, l’échange de batteries reste marginal, notamment en raison de l’absence de standards communs entre constructeurs et des contraintes réglementaires. Même Nio, pourtant pionnier sur ce terrain, peine à s’imposer : la marque chinoise comptait ouvrir 120 stations d’échange fin 2023, mais n’en exploite qu’un peu plus de 50 aujourd’hui. L'entreprise devra convaincre les constructeurs locaux et adapter son modèle aux réalités du marché européen, plus fragmenté et plus lent à adopter ce type d’infrastructure.