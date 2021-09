French Days casques audios et écouteurs sans fil : les meilleurs bons plans

Découvrez ici les meilleurs bons plans du moment pour acheter un casque audio ou des écouteurs sans fil moins cher. Comme chaque année, les boutiques en ligne proposent des réductions intéressantes sur différents modèles avec ou sans réduction de bruits active.

Le top des bons plans French Days sur les casques et écouteurs

Les French Days à l'instar des autres événements promotionnels de l'année sont généralement marqués par de nombreuses offres sur les écouteurs sans fil et casques audio. Nous avons ainsi déjà aperçu plusieurs bons plans intéressants pour acheter moins cher. Que vous soyez un utilisateur d'Apple à la recherche de nouveaux AirPods ou un Windows/Android user, voici des casques et écouteurs à voir de près pendant les French Days.

Le top des offres sur les casques audio

Casque Sennheiser HD 458BT à 99,99 €

On commence par le Sennheiser 458BT que vous pouvez acheter lors des French Days sous la barre des 100 €. Il est facturé 150 € en temps normal, voire jusqu'à 200 € chez certains marchands. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction allant de 50 à 100 € pour ce casque proposant la réduction de bruit active. Pour les soldes d'été 2021, son prix chute drastiquement de 199,99 € à 99,99 €. Une excellente affaire donc !

Ce casque arceau circum-auriculaire de type fermé est doté de la technologie de réduction de bruit active. Il offre jusqu'à 30 heures d'autonomie et embarque également les connexions sans fil Bluetooth 5.0, aptX et NFC. Enfin, on retrouve aussi un microphone et télécommande intégrés pour passer et recevoir des appels.

Casque Bose QuietComfort QC 35 II à 199,99 €

On ne présente plus le Bose QC 45 II qui malgré l'âge tient encore la route en 2021. C'est l'un des meilleurs casques de réduction de bruit active du marché malgré et conviendra à n'importe quel audiophile exigeant malgré l'arrivée du Bose 700. Vous pouvez l'avoir en ce moment sous à 199 € pendant les French Days, au lieu de 249,99 €. Et si vous avez 100 € de plus, ne résistez pas au charme du Bose 700 qui est à 299 €.

AirPods Max à 489 €

Les AirPods Max font eux aussi l'objet d'une belle réduction pendant les French Days. Les casques sans fil d'Apple sont à 489 € actuellement. C'est 140 € moins cher que le prix conseillé de 629 €. On est en face d'un casque ultra-premium destiné avant tout aux utilisateurs d'appareils Apple. Vous bénéficiez de plusieurs avantages dont un son haute-fidélité, une expérience ergonomique, ainsi que de la réduction de bruit active.

French Days top des offres sur les écouteurs sans fil

Jabra Elite 85t 175 € ou 75T à 99,99 €

Jabra évolue dans l'ombre de Sony et Bose mais propose des écouteurs offrant un excellent rapport qualité prix. Des Jabra Elite 65T aux Elite 85T en passant par le 75T, les écouteurs à réduction de bruit active de la marque ont trouvé leur public. Pour 175 € au lieu de 250 € au lancement, vous pouvez vous offrir le modèle 85T qui brille par sa qualité sonore, sa réduction de bruit active et sa bonne ergonomie.

Son autonomie est de 6h avec la réduction de bruit activée. Et vous pouvez aller jusqu'à 25h avec le boîtier de chargement. Si vous voulez payer encore moins cher, la version 75T est toujours disponible et moins chère que jamais à l'occasion des French Days. Elle est à 99,99 € au lieu de 149 €.

AIRPODS 2 À 129 €

À l'occasion de la deuxième vague des French Days 2021, les écouteurs sans fil AirPods 2 s'affichent à bon prix. Vendus habituellement 179 €, ils sont proposés actuellement à 129 € sur Amazon. Cela représente une remise de 50 euros sur les écouteurs Apple qui offrent une expérience fluide et un bon confort. L'autonomie est de 5h sans le boîtier et elle peut grimper jusqu'à 24h avec ce dernier.

AIRPODS PRO À 208 €

Si vous avez quelques dizaines d'euros de plus et que vous désirez ce qui ce fait de mieux chez Apple en ce moment, les AirPods Pro sont évidemment plus aboutis. Son principal atout par rapport à la version standard est la réduction de bruit active réglable sur plusieurs niveaux. Son design est également différent et permet une meilleure tenue dans les oreilles. Les AirPods Pro sont à 208 € pendant les French Days au lieu de 279 €.