French Days Rue Du Commerce 2022 : les bons plans incontournables

Rue du Commerce fait partie des enseignes actives lors des French Days du printemps 2022. Des centaines de produits sont en promotion pour les 6 jours du Black Friday à la française. Nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres high-tech à saisir dès maintenant.

Après notre sélection de bons plans Amazon, Boulanger, Cdiscount ou encore Fnac Darty, voici notre récapitulatif des meilleures promotions des French Days disponibles chez l'enseigne Rue du Commerce. Jusqu'au lundi 9 mai 2022, l'e-commerçant propose des réductions sur de nombreux produits.

Si vous recherchez un type de produit spécifique, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre sélection des meilleurs bons plans sur les smartphones ou encore sur les PC portables dans le cadre des French Days.

Les meilleures offres high-tech French Days 2022 chez Rue du Commerce

Écran PC gamer AOC Full FD 24 à 150 €

Dans le cadre des French Days sur Rue Du Commerce, cet écran PC gamer Full HD fait l'objet d'une belle réduction et voit son prix passer à 159,99 € au lieu de 199,99 €. Il s'agit d'un écran avec une dalle VA offrant un temps de réponse 1 ms et une fréquence de rafraîchissement 165 Hz. De quoi jouer de manière fluide et sans accroc en Full HD.

Pack Clavier Corsair + casque HS35 +tapis de souris MM200 à 185 €

Ce pack composé du clavier K60 RGB Pro, du casque-micro Corsair HS35 et d'un tapis de souris MM200 est proposé à prix réduit à l'occasion des French Days sur Rue du Commerce. Le pack est en effet à 184,99 € seulement sur le site du marchand. Ce pack devrait ravir les gamers qui souhaitent faire d'une pierre trois coups avec un clavier mécanique de qualité, un casque équilibré pour le jeu ainsi qu'un tapis ergonomique pour faire des frags sans effort.

Oppo A54 5G 64 Go à 219 €

On ne présente plus l'Oppo A54 5G, l'un des modèles milieu de gamme les plus en vue du constructeur. Il fait l'objet d'une belle promo sur Rue Du Commerce dans le cadre des French Days. Vous pouvez en effet vous l'offrir à 219 € seulement. C'est un tarif très intéressant pour un smartphone 5G aux performances équilibrées.

Aspirateur-laveur Roborock Dyad à 339 €

Avec l'aspirateur-laveur Roborock Dyad, le ménage n'est plus une corvée. Le produit fait l'objet d'une promotion sur Rue du Commerce à l'occasion des French Days. Vous pouvez en effet vous l'offrir à 339 €, un bon prix pour cet aspirateur qui dispose d'une tête de nettoyage agile qui se déplace avec facilité pour nettoyer efficacement votre maison.

Galaxy S20 FE à 399 €

Le Galaxy S20 FE est une valeur sûre. Si vous recherchez un smartphone haut de gamme sous la barre des 400 €, c'est un investissement qui vaut largement le coup. Le smartphone est à 399 € en ce moment sur Rue Du Commerce dans sa version 4G et à 499 € dans sa version 5G. Vous bénéficiez d'une réduction respective de 29% et de 24%

Asus Vivobook R415EA à 449 €

Pour moins de 450 €, ce PC portable suffit amplement pour de la bureautique et du divertissement. L'Asus Vivobook R415 EA est au format 14 pouces. Il dispose d'un écran 60Hz, d'un processeur Core i3-1115G4 de 11e génération cadencé à 3 GHz (4.1 GHz Turbo). Le CPU est épaulé par 256 Go de stockage SSD M.2 PCIe 3.0 et par 8 Go dfe RAM DDR4. Windows 11 y est installé par défaut.

TV QLED 55″ The Frame 4K à 799 €

Le téléviseur Samsung QE55LS03AA de la gamme The Frame fait l'objet d'une réduction de 17% sur Rue du Commerce pour les French Days 2022. Il est disponible au tarif de 799 € contre près de 1000 € habituellement. Ce modèle dispose de la technologie QLED et est au format 55 pouces en définition 4K.

Galaxy Z Filp 3 128 Go à 899 €

On ne présente plus le smartphone à clapet d'un nouveau genre. Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung fait partie des smartphones pliables les plus populaires du marché en 2022. Sur Rue Du Commerce, il est disponible au tarif réduit de 899 € dans le cadre des French Days.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 à 999 €

Si vous recherchez un PC portable Gamer équipé de la carte graphique RTX 3060 à un prix contenu, le Lenovo IdeaPad gaming 3 est à bon prix sur Rue Du Commerce. Il profite des French Days 2022 pour s'afficher au tarif de 999 € au lieu de 1199 € habituellement. Cela correspond à une réduction non négligeable de 200 €.