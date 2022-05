French Days Cdiscount 2022 : les offres à ne pas manquer

Les French Days Cdiscount sont lancés et pour ces quelques jours de promos, le site applique des réductions importantes sur des centaines de produits. Jusqu'au lundi 9 mai 2022, nous vous rassemblons ici les meilleurs bons plans sur les produits high-tech avec une mise à jour régulière de la liste.

Le top des bons plans French Days chez Cdiscount

Les French Days sont de retour sur Cdiscount qui propose une avalanche de promotions sur divers produits : smartphones, objets connectés… il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Afin de vous aider dans vos recherches des meilleures affaires, nous avons sélectionné le top des offres high-tech disponibles sur Cdiscount pendant les French Days 2022 du printemps. Bien sûr, nous mettrons à jour régulièrement ces bons plans French Days pendant tout l'événement afin que vous ne manquiez aucune opportunité.

Et pour vous offrir une vue d'ensemble sur les meilleures offres des French Days sur Internet, nous vous invitons à jeter un œil sur les promotions en cours du côté d'Amazon.

Webcam Logitech C925e à 49,99 € 119,91 €

Avec la montée du télétravail, il est devenu nécessaire pour de plus en plus de personnes d'avoir une bonne webcam. Dans le cadre des French Days, Cdiscount permet d'acheter un excellent modèle pour moins de la moitié de son prix conseillé. La Logitech C925e s'affiche ainsi à 49,99 € au lieu de 119,91 €, ce qui correspond à une réduction de 58%.

Il s'agit d'une webcam professionnelle permettant de prendre des vidéos Full HD (1080p) à 30 fps. La C925e de Logitech prend en charge de la compression vidéo H.264 et la mise au point automatique. Son champ de vision de 78 degrés permet de gérer confortablement les visioconférences et autres communications par caméra interposée. Certifiée Microsoft Teams, la webcam fonctionne à merveille avec Windows, macOS et Chrome OS.

Honor 50 Lite à 199 € 298 €

En ce moment, le HONOR 50 Lite dans son coloris bleu est proposé chez Cdiscount à 199 euros au lieu de 299,90 euros à l'occasion des French Days Cdiscount. Cela correspond à une réduction de 100 euros ou 33%. Lancés à l'automne 2021, la version Lite de l'HONOR 50 dispose d'un écran LCD de 6,67 pouces en définition de 2376 x 1080 pixels. Son SoC Snapdragon 662 est épaulé par une mémoire vive de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone dispose par ailleurs d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide de 66W. Enfin, pour la partie photo le smartphone dispose de quatre capteurs à l' arrière : 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur de 16 MP à l'avant.

Poco F3 5G à 259 € 399 €

Grâce à ce nouveau deal Cdiscount pour les French Days, vous pouvez profiter d'une réduction de 25% sur le POCO F3 5G. Au lieu du prix conseillé de 399,90 euros, le modèle 256 Go disponible dans un coloris bleu est proposé à 259 euros en ce moment sur Cdiscount.

En ce qui concerne la fiche technique du smartphone, ce dernier dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. On y retrouve également un processeur Snapdragon 870, une mémoire RAM de 8 Go ainsi qu'une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.

Lenovo Ideapad gaming 3 avec RTX 3050 à 799 € 899 €

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est à seulement 799 euros à l'occasion des French Days. Ce modèle est vendu habituellement entre 899 et 999 euros. Vous profitez donc d'une remise minimum de 250 euros chez Cdiscount. Le PC qui est disponible en noir est équipé d'un écran de 15 pouces en définition Full HD de 1920 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz.

Son processeur AMD Ryzen 5 5600H dispose d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage SSD de 512 Go. C'est un PC portable gamer avec une carte graphique Nvidia RTX 3050 intégrée. De quoi jouer en Full HD avec des performances confortables, même avec le ray tracing. Enfin, la batterie de l'IdeapPad Gaming 3 lui permet de tenir pendant 5 heures en une charge.

Niveau connectique, il dispose d'un port Ethernet Gigabit, de 2 ports USB 3.2 Gen 1, d'un port USB-C 3.2 Gen 1, d'un port HDMI, d'une prise combo casque/microphone et d'un port LAN. Pour la connectivité, on y retrouve du Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0

PC portable gamer HP Victus 16 à 899 € 1149 €

Le PC portable gamer HP Victus 16-d0206nf est en promotion pour les French Days du côté de Cdiscount. Ce modèle solide embarquant une carte graphique RTX 3060 est proposé sous la barre des 900 €. Il est 899,99 euros très précisément au lieu de 1149 euros. Cela correspond à une remise importante de 250 euros. Pour en venir aux caractéristiques du PC, il dispose d'un écran Full HD de 16 pouces, d'un processeur Intel Core i5 11400H de 11e génération.

Ce dernier est épaulé par une mémoire vive de 16 Go ainsi qu'un SSD de 512 Go. La batterie offre une autonomie de 6 heures environ. Enfin, pour la partie connectivité et connectique, ce PC portable gamer dispose de 2 ports USB 3.2 Gen 1, d'un port HDMI, d'un port LAN, d'un port Ethernet Gigabitet d'une prise combo casque/microphone. On y retrouve les normes Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax et Bluetooth 5.0.

Le MacBook Air M1 sous la barre des 1000 €

Le MacBook Air M1 est est à in prix intéressant sur Cdiscount à l'occasion des French Days 2022. Vous pouvez l'avoir à 999 € très exactement en ce moment, au lieu de 1199 €. La version en promotion est celle équipée de 8 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. La particularité de ce MacBook Air, c'est bien l'intégration d'une puce M1 qui lui permet d'atteindre des performances proches de celles des MacBook Pro.

Le MacBook Air M1 offre en effet une puissance jusqu'à 3,5 fois supérieure à celle des modèles de générations précédentes. Et pour la partie graphique, le GPU de la puce M1 est 5 fois plus performant. Enfin, le MacBook Air M1 M1 offre jusqu'à 20 heures d'autonomie sur une charge.