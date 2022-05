French Days Amazon 2022 : les plus belles offres à saisir maintenant

Les French Days du printemps 2022 sont en cours chez Amazon. Le géant du e-commerce, à l'instar de ses concurrents propose des réductions importantes sur divers produits. Si vous voulez profiter de l'occasion pour réaliser de bonnes affaires, on a sélectionné pour vous les meilleures promotions sur les produits high-tech.

Les French Days Amazon sont lancés. C'est parti pour la première manche qui se déroule du 4 au 9 mai 2022. À l'instar des enseignes Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty ou encore Rue du Commerce, Amazon propose une avalanche de réductions sur toutes sortes de produits. Le moment est idéal pour réaliser de belles économies.

Si vous envisagez de vous offrir un nouveau smartphone à l'occasion des French Days 2022, un objet connecté comme les appareils Amazon Echo, les Fire TV, un PC portable, une montre connectée ou encore un SSD interne, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres chez le géant du e-commerce. Tous les bons plans French Days Amazon sont ici.

Le top des offres high-tech French Days 2022 Amazon

Amazon Fire TV Stick : toutes les versions à partir de 19,99 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR LES FIRE TV STICK

À l'occasion des French Days, Amazon propose tous les modèles du Fire TV à prix réduit. Les versions standard et Lite sont proposées aux prix respectifs de 24,99 € et 19,99 euros au lieu de 39,99 euros et de 24,99 euros. Dans les deux cas, cela correspond à 33% de réduction. Les versions 4K et 4K Max quant à elles sont proposées aux tarifs de 34,99 euros et 39,99 euros respectivement au lieu de 59,99 euros et de 64,99 euros. L'Amazon Fire TV Stick est un dongle HDMI qui permet de transformer n'importe quelle TV en interface connectée sous FireOS.

Clavier gaming filaire Logitech G213 Prodigy à 35 € 80 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR LE CLAVIER G213 PRODIGY

Vous recherchez un clavier gaming performant à bas prix ? Voici la bonne occasion. Sur Amazon, le Logitech G213 Prodigy est à seulement 39,99 € au lieu d'un prix conseillé de 79,99 €. Cela correspond à une réduction de 56%. Ce clavier gaming dispose de cinq zones d'éclairage individuelles et chacune peut être personnalisée sur une palette de près de 16,8 millions de couleurs.

Il s'agit d'un clavier mécanique offrant une résistance aux éclaboussures pour le protéger des accidents impliquant du liquide. Il dispose par ailleurs d'un repose-poignets et de pieds réglables pour plus d'ergonomie.

Clavier sans-fil Logitech G915 TKL à 139 € 229 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR LE LOGITECH G915 TKL

Le clavier sans fil Logitech G915 TKL (sans pavé numérique à droite) est proposé à prix réduit sur Amazon dans le cadre des French Days. Au lieu de 229 € habituellement, il est 139 € en ce moment, ce qui correspond à une réduction de près de 40%. Pour en venir à ses caractéristiques, ce clavier offre des performances professionnelles ainsi qu'un taux de rapport de 1 ms.

Il est compatible avec un éclairage RVB de nouvelle génération qui s'adapte avec le contenu de vos jeux et médias en temps réel. Il s'agit d'un clavier à switchs mécaniques ultra-plats offrant vitesse et précision. Enfin, son autonomie lui permet de tenir 40 heures en jeu sur une seule charge.

Crucial MX500 2To à 169 € 218 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR LE SSD CRUCIAL MX500 2 TO

Si vous souhaitez profiter des French Days pour vous équiper d'un SSD, Amazon propose le Crucial MX500 d'une capacité de 2 To à 169 € au lieu de 218 €, ce qui correspond à une jolie réduction de 23%. Ce SSD interne est au format SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces. Pour ce qui est des performances, il offre des vitesses jusqu'à 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture. Enfin, le MX500 de Crucial dispose d'une garantie de 2 ans.

Crucial P2 NVMe PCIe de 2 To à 163 € 218 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR LE CRUCIAL P2

Le Crucial P2 est un SSD NVMe PCIe (3.0) offrant des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant jusqu’à 2400 Mo/s et 1900 Mo/s respectivement. Parfait pour booster les performances de votre PC. Le modèle en promotion dans le cadre des French Days Amazon 2022 dispose de 2 To de stockage.

Vendu habituellement au tarif de 218 €, il est affiché à 163 € en ce moment. Cela correspond à une réduction de 25%. Ce SSD embarque un logiciel de gestion pour l’optimisation des performances ainsi que la sécurité de vos données. Il bénéficie d’une endurance de 600 TBW et la garantie constructeur est de 5 ans.

Apple Watch SE 2021 à 269 € 299 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR L'APPLE WATCH SE

L'Apple Watch SE 40 mm est disponible sur Amazon au tarif de 269 euros au lieu de 299 euros, ce qui correspond à une réduction de 10%. C'est le meilleur prix que vous trouverez à l'occasion des French Days et forcément c'est une occasion pour l'acheter moins cher.

Tournant sous le système watchOS 4, l'Apple Watch SE dispose d'un écran Retina OLED LTPO en définition de 324 x 394 pixels. Elle offre de nombreuses fonctionnalités de tracking sportif et de suivi de vos données sanitaires comme la fréquence cardiaque en continu. Son autonomie va jusqu'à 18 heures. Enfin, la Watch SE est compatible avec le WiFi 5, le Bluetooth 5.0 et est étanche jusqu'à 50 mètres.

Xiaomi Mi 11T 5G à 307 € 345 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR LE XIAOMI 11T 5G

Alors qu'on le trouve jusqu'à 469 € chez la concurrence, le Xiaomi Mi 11T 5G fait l'objet d'une belle remise chez Amazon. Ce bon plan permet d'acheter la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne à seulement 308 €. Pour ce prix, vous avez un smartphone haut de gamme équipé d'une dalle OLED de 6,67″ en définition FHD+avec un taux de rafraichissement variable pouvant atteindre les 120 Hz.

A l'intérieur, on retrouve un SoC Dimensity 1200-Ultra compatible 5G. Le Xiaomi 11T est par ailleurs équipé un triple capteur dont un module principal de 108 MP. Le second est un objectif ultra grand-angle Sony IMX355 de 8 MP et le troisième, un capteur macro pour les photos rapprochées. Enfin, le smartphone dispose d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 67 W (100% en 36 minutes).

iPhone 11 64 Go à 539 € 589 €

PROFITER DE CE BON PLAN SUR l'IPHONE 11

Bientôt trois ans qu'il est sorti, mais l'iPhone 11 reste en 2022 un très bon smartphone pour ceux qui souhaitent acheter un smartphone Apple sans se ruiner. Ce bon plan French Days chez Amazon permet de l'acheter à 539 € au lieu de 589 € habituellement. Pour sa fiche technique et son suivi logiciel toujours d'actualité, il s'agit d'une bonne occasion pour acheter un iPhone.

Pour en venir à la partie technique, l'iPhone 11 embarque la puce A3 Bionic qui reste un SoC de haute performance en 2022. L'écran du smartphone est d'une diagonale de 6,1 pouces en définition de 1792 x 828 pixels. Pour la partie photo, l'iPhone 11 dispose d'un double capteur à l'arrière (ultra grand-angle et grand-angle), tous de 12 Mpx.

PC Portable 16.1″ HP Victus 16 à 869 € 1199 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une offre intéressante à saisir sur Amazon dès maintenant. Le PC portable gaming HP Victus de 16 pouces équipé d'une RTX 3060 est à 869 €, ce qui constitue un bon prix pour un PC gamer de ce calibre. Sachant que ce dernier est habituellement proposé au tarif de 1199 €. Vous profitez donc d'une réduction de 330 € (28%) à l'occasion des French Days du printemps 2022.

Ce PC portable dispose d'un processeur Intel Core i5-11400H (11e génération), d'un écran de 16 pouces avec une définition en Full HD. Le CPU est épaulé par une RAM de 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Pour la partie connectique, le PC dispose de 3 ports USB 3.0, d'un port USB 3.2 Type-C (Gen1), d'un port HDMI 2.1 et d'un emplacement pour une carte SD. Enfin, il est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.