French Days Fnac Darty 2022 : meilleures offres du printemps à ne pas rater

Les French Days Fnac Darty 2022 du printemps sont lancés. A partir du mercredi 4 mai jusqu'au lundi 9 mai inclus, les deux enseignes proposent des bons plans sur de nombreuses références high-tech. Smartphones, objets connectés, hardware… il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. Ci-dessous, nous avons listé les meilleures offres proposées à cette occasion.

Le top des offres high-tech French Days 2022 Fnac Darty

Fnac Darty, deux des 6 enseignes fondatrices des French Days reviennent pour la quatrième année consécutive avec des bons plans et promos dignes d'un “Black Friday”. Cette sélection de bons plans French Days sera régulièrement mise à jour avec les nouvelles offres qui apparaissent au fur et à mesure du déroulement de l'évènement. Si un bon plan a expiré, n'hésitez pas à nous le faire remarquer dans les commentaires afin que nous le remplacions par un nouveau.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 à 37.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 s'affiche au prix réduit de 37,99 € pendant les French Days 2022, soit une trentaine d'euros moins cher que d'habitude puisqu'il est généralement vendu pour 69.99 €. C'est un appareil équipé d'un écran tactile IPS de 4 pouces, de 1 Go de mémoire RAM, d'un processeur Mediatek 8167S, d'une mémoire interne de 8 Go, d'un microphone numérique longue portée qu'il est possible de couper en activant son bouton de désactivation et d'une horloge numérique qui n'a pas de caméra. Grâce à l'assistant personnel intelligent de Google dont il dispose, organisez votre journée avec des rappels et alarmes, consultez la météo et l'état du trafic routier, écoutez les bulletins d'information … et contrôlez jusqu'à 50 000 appareils compatibles avec votre voix ou votre toucher. Disponible en coloris gris chiné, noir ou bleu abysse.

Casque Gaming filaire HyperX Cloud Alpha Pro à 69.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Voici un bon casque pas trop cher pour les gamers sur PC, consoles Xbox ou Playstation. L'HyperX Cloud Alpha Pro fait l'objet d'une baisse de prix dans le cadre des French Days du côté de la Fnac et de Darty. Il est proposé au prix de 69.99 euros au lieu de 99.99 euros. Ce casque gaming filaire est compatible multi plateforme avec les commandes audio en ligne sur PC, PS4 PS5 Xbox One, Xbox Series X|S et autres plateformes avec ports 3.5 mm. Il est doté d'une mousse à mémoire de forme, d'un bandeau élargi et d'un similicuir souple et flexible, d'un cadre en aluminium, d'un câble tressé détachable et d'un microphone à suppression de bruit. Disponible en coloris noir uniquement.

Clavier Logitech MX Keys Plus à 89.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Si vous avez besoin d'un nouveau clavier sans fil pour la bureautique, alors le Logitech MX Keys Plus est fait pour vous. Offrant des frappes fluides, précises et silencieuses, ce clavier dispose aussi d'un rétroéclairage intelligent (il détecte vos mains pour s'illuminer au moment où vos doigts approchent des touches et s'éteint de lui-même lorsque vous vous éloignez de lui, et il s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage).

Ce clavier est multi-dispositifs, c'est-à-dire qu'il peut être relié jusqu'à 3 appareils en même temps (pc fixe, pc portable, tablette …) par le biais du bouton Easy-Switch qui permet de passer d'un appareil à un autre sans effort. Son autonomie est de 10 jours pour une charge complète via le câble USB-C inclus (peut durer jusqu'à 5 mois sans être rechargé si rétroéclairage désactivé). Le clavier est livré avec son repose-poignets antidérapant. Disponible en coloris noir uniquement.

SSD externe Samsung Portable T7 1To + carte Micro SD 64 Go Evo Plus à 119.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Pour 119.99 euros du côté de la Fnac uniquement, il est possible de s'offrir un SSD externe Samsung portable T7 avec une carte Micro SD 64 Go Evo Plus. Disponible en gris titane et équipé d'un boîtier robuste en aluminium, le Samsung Portable T7 est un SSD externe de type NVMe qui dispose d'une interface USB 3.2, d'un taux de transfert de 1050 Mo/s (lecture séquentielle) et de 1000 Mo/s (écriture séquentielle), et d'un cryptage AES 256 bits. D'un poids de 200 grammes, l'accessoire est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 (ou supérieur), Mac OS 10.10 (ou supérieur) et Android 5.1 (ou supérieur).

Casque Sony WH-1000XM3 à 229.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Même quelques années après sa sortie, le WH-1000XM3 reste un des meilleures casque audio doté de la réduction de bruit active en 2022. Ce casque au design sobre et élégant voit son prix descendre à 229.99 euros au lieu de 279.99 euros à l'occasion des French Days 2022 du printemps. Son autonomie peut atteindre jusqu'à 30 heures en écoute (le tout avec la réduction de bruit activée) et il prend en charge la plupart des codecs audios tels que LDAC, AptX et AptX HD. Disponible en noir uniquement.

Console Microsoft Xbox Series S à 269.90 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Dans le cadre des French Days 2022 du printemps, la nouvelle console 100% digitale de Microsoft profite d'une jolie baisse de prix. Elle est affichée à 269.90 euros au lieu de 299.99 euros soit une réduction immédiate de 30 euros. Cette console fournit avec une manette Xbox sans fil, dispose de 512 Go de mémoire interne, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. Disponible en coloris blanc uniquement.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G en 128Go à 349 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est équipé d'un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, il est propulsé par un processeur Snapdragon 695 (6 nm) et dispose d'une batterie de 5000 mAh (compatible avec la recharge rapide 67 W permettant de recharger le smartphone à 50 % en seulement 15 minutes). Au niveau de la partie photo, il est doté d'un triple capteur (principal de 108 MP, ultra grand-angle de 8 MP et macro de 2 MP). A l'occasion des French Days, ce smartphone voit son prix baisser d'une vingtaine d'euros, vous pouvez vous l'offrir à 349 au lieu de 369 euros en version 6Go de RAM + 128 Go de mémoire interne. Disponible en coloris gris graphite, blacn glacier et bleu océan.

Samsung Galaxy S20 FE 4G à 399 € / 5G à 499 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER (version 4G) SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER (version 4G) SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER (version 5G) SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER (version 5G) SUR LA FNAC

Dans le cadre des French Days 2022, Fnac Darty baissent le prix du Samsung Galaxy 20 FE. Ce smartphone est doté d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces (définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels), d'une RAM de 6 Go, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via carte microSD) et d'une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0. Côté photo, il est équipé d'un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Sa version 4G avec un processeur Samsung Exynos 990 est proposée à 399 € et celle en 5G avec Qualcomm Snapdragon 865 à 499 €. Disponible en coloris bleu.

iPhone 11 (64Go) à 539 € / 128 Go à 589 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Même s'il est sorti il y a un peu plus de 2 ans, l'iPhone 11 reste un bon smartphone en 2022. Si vous souhaitez vous le procurer, sachez qu'à l'occasion des French Days du printemps 2022, son prix tomber à 539 euros pour la version 64 Go et 589 € pour sa version 128 Go en coloris. Au niveau des coloris quelle que soit la version, vous avez le choix entre le noir, blanc, rouge, vert, violet et le jaune. Pour en venir à ses caractéristiques techniques, L'iPhone 11 est équipé d'une puce A3 Bionic, d'un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels et d’un double capteur photo au dos avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx.

Vélo électrique Mi Smart pliable de Xiaomi à 599.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

Besoin d'un vélo electrique que vous pourrez emmener “partout” avec vous. Sachez que le vélo pliable électrique de Xiaomi fait l'objet d'une offre de réduction du côté de Darty. L'enseigne soustrait 400 euros sur son prix tarif de lancement, soit la possibilité de l'acheter à 599.99 euros. Le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi est équipé d'un moteur de 250 watts, de 2 roues de 16 pouces, d'une batterie Li-Ion assurant une autonomie de 45 km (pour un temps de recharge de 4 heures). Il est léger, compact, peut atteindre la vitesse maximal de 25 km/h et offre 4 types d'assistance. Enfin, sa connectivité est assurée par la présence d'un GPS et du Bluetooth.

TV LED Philips 70PUS8546 à 799.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Si vous êtes à la recherche d'une télévision sous Android, 4K et avec la technologie Ambilight, alors sachez que la TV Philips 70PUS8546 fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante lors des French Days 2022. Son prix descend de 200 €, soit à 799.99 euros au lieu de 999.99 euros. Ce téléviseur d'une diagonale de 70 pouces est très fin afin qu'il puisse bien s'accorder à votre salon et dispose d'une largeur de socle réglable pour vous permettre d'ajouter une barre de son en toute discrétion. Il propose Ambilight sur 3 côtés, ainsi grâce à ses LED intelligentes, son éclairage vous captivera et vous plongera au cœur de l'action. Aussi il prend en charge les formats audio et vidéo haut de gamme Dolby (Dolby Atmos et Dolby Vision).