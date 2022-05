French Days casques et écouteurs : les meilleures offres du web sont ici

On a rassemblé pour vous le top des bons plans sur les casques audio ou écouteurs sans dans le cadre des French Days du printemps 2022. Comme toujours, les différents marchant du web proposent des offres intéressantes sur des modèles avec ou sans réduction de bruit active.

French Days : les meilleures offres sur les casques audio et écouteurs sans fil

Les French Days sont généralement marqués par des promotions sur les casques audio et écouteurs sans fil. Et si vous profitiez de ces offres pour vous offrir un nouvel accessoire audio à prix réduit ? Dans ce récapitulatif, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres du moment.

Casque-Micro gaming filaire HyperX Cloud Alpha Pro à 69,99 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ LA FNAC

Pour les French Days, le casque audio filaire HyperX Cloud Alpha Pro est à 69,99 euros grâce à une réduction de 30% chez Darty. Le produit est en effet vendu habituellement au prix conseillé de 99,99 €. Ce casque gamer est compatible avec les PC, les consoles PlayStation (PS4 et PS5) et Xbox (One, Series X|S), mais pas que. Il est muni d'un microphone anti-bruit détachable.

Casque gaming filaire HyperX Cloud II – Rouge 69,99 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ BOULANGER

Le Casque XyperX Cloud II est en promotion chez Boulanger à 69,99 € au lieu de 99,99 € pour les French Days. Cela représente 30% de réduction. Ce casque gamer avec micro orientable est un excellent modèle pour les gamers. Il s'agit d'un modèle avec réduction de bruit active qui fonctionne parfaitement avec tous les PC et toutes les consoles : de la Xbox One à la Series X et de la PS4 à la PS5. Rien ne vous empêche non plus de l'utiliser avec votre smartphone ou tablette.

Casque Filaire Gaming Logitech G Pro X 69,99 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ BOULANGER

Le casque gamer Logitech G PRO X édition League of Legends profite d'une réduction de 45% chez Boulanger à l'occasion des French Days. Il est en effet à 69,99 € au lieu de 129 €. Vous bénéficiez d'une réduction de près de 60 €. Ce casque reproduit un son 7.1 immersif, dispose d'un micro détachable et est compatible avec toutes les consoles et PC.

Écouteurs intra-auriculaires sans-fil Nothing Ear(1) ANC à 74,99 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AMAZON

Les Nothing Ear (1) se veulent être des écouteurs True Wireless offrant une expérience sonore haut de gamme à un prix contenu. Vous pouvez les acheter en ce moment à 75 chez Amazon au lieu du prix conseillé de 100 €. Cela correspond à une réduction de 25%. Pour tout savoir de ces écouteurs avec réduction de bruit active, découvrez ici notre test complet des Nothing Ear (1).

Casque audio Hi-Fi filaire Philips Fidelio X2HR00 92,99 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AMAZON

Le Philips Fidelio X2HR/00 est un casque Supra-auriculaire haute fidélité embarquant des haut-parleurs de 50 mm et des coussinets à mémoire de forme. À l'occasion des French Days 2022, il est proposé au prix de 92,99 sur Amazon au lieu de 160 €. Vous profitez de 42% de réduction (67 € d'économie).

Jabra Elite 85t 149 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AMAZON

Jabra évolue certes dans l'ombre de marques comme Sony et Bose, mais elle propose des écouteurs de qualité et surtout offre un excellent rapport qualité prix. Les Jabra Elite 85T à réduction de bruit active sont proposés 149 € au lieu de 250 € dans le cadre des French Days sur Amazon. Ce modèle 85T offre une bonne qualité sonore, une bonne ergonomie et une autonomie allant jusqu'à 25h avec le boîtier (6h sur une charge avec l'ANC).

Bose Headphones 700 à 264 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AMAZON

On ne présente plus le Bose et son casque de référence : le Bose 700. C'est l'un des meilleurs casques de réduction de bruit active du marché. Vous pouvez l'avoir à 264 € pendant les French Days, au lieu de 329 €. C'est le meilleur prix du web.

Casque audio Sony WH-1000XM4 à 292 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ BOULANGER

Le casque Sony WH-1000XM4 est aussi en promotion pour les French Days. Il est affiché à 292 € au lieu de 380 € chez Amazon. Cela correspond à une réduction de 23%. On ne présente plus ce casque audio à réduction de bruit active qui compte parmi les tout meilleurs du marché.

AirPods Max à 437 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AMAZON

Si vous souhaitez profiter des French Days pour vous offrir un casque audio haut de gamme avec réduction de bruit active. Si vous évoluez déjà dans l'écosystème Apple, les AirPods Max sont faits pour vous. Sorti au prix de 629 €, le casque à réduction de bruit active de la Pomme est à 437 € en ce moment dans son coloris rouge. Cela correspond à une économie de 192 € (31%).