French Days Nintendo Switch : les offres du printemps 2022 à ne pas rater

Vous êtes à la recherche d'une occasion pour acheter la Nintendo Switch avec ou sans jeux et accesaoires ? Voici les meilleurs bons plans à saisir pendant les French Days 2022 dont la première édition de cette année est en cours.

French Days 2022 : le top des bons plans Nintendo Switch

Dans ce guide d'achat, nous vous proposons une sélection des offres intéressantes proposées par les différents marchands sur la Nintendo Switch dans ses différentes formes : classique, Lite et OLED. Vous trouverez également des bons plans pour acheter quelques accessoires et jeux moins cher.

Manette Nintendo Switch Pro à 54.89 €

C'est l'accessoire qu'il vous faut si vous faites de longues sessions de jeu en mode téléviseur ou en mode console sur table. Quoi de mieux que cette manette pour jouer confortablement à vos jeux préférés pendant des heures. Son seul défaut est son tarif, car il avoisine les 60 euros. La connectivité sans fil, sa bonne autonomie de la batterie (40 heures maximum), sa prise en main sont ses principaux avantages.

Mario Kart Live Home Circuit Luigi à 58.99 €

Mario Kart Live Home Circuit invite le joueur à transformer son salon en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs du kart, lui aussi réel. Pour cela, le joueur dispose de portiques inclus dans le pack afin de délimiter le périmètre du circuit, de choisir les paramètres de la course et de contrôler son kart depuis sa console. Le kart réagit réellement aux objets qui parsèment le circuit. Il est disponible au prix de 58.99 € dans sa version Luigi.

Nintendo Switch Lite à 169,95 €

Si vous avez un penchant pour la version 100% portable de la Nintendo Switch, celle-ci est proposée au meilleur prix du côté de Carrefour. Elle est affiché à 199.95 € avec une remise fidélité de 30 €, soit un prix de revient de 169.95 €. La console est disponible en coloris bleu, turquoise, corail et jaune. Contrairement à la Switch Standard, la version Lite ne dispose pas de dock, ni de Joy-Con détachable. Elle offre ainsi une expérience entière nomade à l'instar de la gamme DS et propose les mêmes jeux que la Switch standard.

Nintendo Switch OLED à 310.49 €

Les apports de la Switch OLED par rapport à la version classiques paraissent anodins à première vue, mais améliore vraiment l'expérience. Le nouvel écran OLED est un peu plus grand, mais aussi plus intense. Les couleurs y sont mieux restituées et vous pouvez même jouer en plein soleil tout en bénéficiant d'une bonne visibilité. La mémoire interne a également doublé, passant de 32 Go à 64 Go, soit une évolution non négligeable. Elle est disponible au meilleur prix du côté d'Amazon et de Leclerc, à 310.49 € en version blanche.

N'hésitez pas à nous faire part de vos bons plans, si vous en avez découvert d'autres non présents dans notre liste, merci d'avance.