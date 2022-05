French Days PC portables 2022 : les meilleures offres à ne pas rater

Les French Days du printemps 2022 viennent de démarrer, avec pas mal de modèles de PC portables proposés à prix cassés. Si vous envisagez de vous équiper, les quelques jours de promotions à laquelle participent l'ensemble des enseignes telles qu'Amazon, Boulanger ou Cdiscount sont déjà arrivées. Voici les meilleures offres.

Vous êtes à la recherche d'un bon PC portable, mais vous avez un budget un peu serré ? Pas de panique. Pendant les French Days du printemps 2022, de nombreuses enseignes proposent d'excellents PC à prix cassé, que ce soit pour un usage basique comme de la bureautique, du multimédia ou du jeu. On fait le tour des meilleures offres du moment.

Et n'oubliez pas de jeter un œil sur nos récaps French Days sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty ou encore sur notre sélection des meilleurs bons plans du moment chez Boulanger.

Le top des offres PC portables pour les French Days 2022

PC portable gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 à 799,99 €

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ CDISCOUNT

Cdiscount propose 200 euros de réduction sur ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Pour 799,99 euros, ce PC portable de jeu offre de bonnes prestations. On retrouve un écran 15,6 pouces en LCD IPS et anti-reflets, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa résolution est en Full HD, soit 1920 x 1080 pixels.

Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 cœurs), épaulé de 16 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz. La partie graphique est assurée par une NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 Go. Vous profiterez également d'un SSD M.2 en PCI-e 3.0 avec 512 Go d'espace de stockage. Il est livré sans système d'exploitation.

PC portable gamer Lenovo Legion 5 15 15ACH6H (82JU00FQFR) à 899,99 €

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ CDISCOUNT

On continue cette sélection avec une autre promotion signée Cdiscount sur ce Lenovo Legion 5 15 15ACH6H proposé à 899,99 euros au lieu de 1299,99 euros. Un tarif intéressant sur ce PC portable gamer livré sans Windows. Polyvalent, il dispose d'un écran de 15 pouces IPS Full HD et antireflet, dont la fréquence de 120 Hz améliore la fluidité dans les jeux.

Il profite d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, plutôt correcte pour pouvoir faire tourner des jeux récents sans trop de tracas en Full HD. Le processeur est un AMD Ryzen 5 5600H (3,3 GHz, 6 cœurs), couplé à 8 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz. Un slot est libre, jusqu'à 32 Go.

Le stockage est un disque SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe 3.0 x4, 2280), avec, là aussi, un emplacement M.2 libre. Il profite de quatre ports USB 3.0, deux USB 3.2 Type-C et un port HDMI 2.1, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et d'une autonomie annoncée jusqu'à 6 heures.

PC portable gamer HP VICTUS 16-d0206nf à 899,99 €

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ CDISCOUNT

Dédié au gaming, ce PC portable proposé par Cdiscount à 899,99 euros avec 249 euros de rabais profite d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération, le 11400H. Il est couplé à 16 Go de RAM (2 x 8 Go), en DDR4 à 3200 MHz.

Son écran est un 16,1 pouces LCD IPS et anti-reflets, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La résolution est en Full HD, soit 1920 x 1080 pixels. Le processeur est un AMD Ryzen 5 5600H (6 cœurs, 4,10 GHz) et la partie graphique est assurée par une NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 Go en GDDR6). On retrouve un SSD M.2 PCI-e 3.0 de 512 Go, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI, un port casque / microphone et un port Ethernet. L'autonomie annoncée est jusqu'à 7,5 heures.

MacBook Air avec puce M1 à 999 €

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ CDISCOUNT

L'incontournable du côté d'Apple. Cdiscount propose le MacBook Air d'Apple (256 Go) avec sa puce M1 au prix de 999 euros au lieu de 1129,99 euros, soit une remise immédiate de plus de 100 euros de la part du site marchand français.

L'un des meilleurs ultraportables de 2022 est équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il profite bien sûr de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée et d'un SSD de 256 Go. Enfin, on retrouve deux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de : Recharge, DisplayPort, Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) et USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s).

Dell G15 Ryzen Edition 5515 à 1099 €

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ AMAZON

Amazon propose 300 euros de réduction sur ce PC portable gamer avec processeur AMD Ryzen 7 5800H , 16 Go de RAM et 256 Go de SSD. Il profite d'un écran 15,6 pouces en Full HD et d'une NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 Go). Windows 11 Home est pré-installé, un avantage. Son taux de rafraîchissement de 165 Hz natif vous permet de profiter des jeux avec une excellente fluidité.

En termes de connectivité, on retrouve 1 port RJ45, 3 ports USB 3.2 Gen , 1 port USB 3.2 Gen 1, 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec Display Port, 1 prise combo casque/microphone et 1 port HDMI 2.1.

PC portable gamer HP OMEN 15-en1037nf à 1199,99 €

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ CDISCOUNT

400 euros d'économies sont à réaliser sur cet HP Omen chez Cdiscount, proposé à 1199,99 euros. Très complet, il est fourni avec un processeur AMD Ryzen 7 5800H (jusqu’à 4,4 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo, 8 cœurs, 16 threads), couplé à 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz. On retrouve un écran Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces), en 144 Hz, avec un temps de réponse de 7 ms, IPS, micro-bords, antireflet, 300 nits, 72 % NTSC.

La partie graphique est assurée par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, avec 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée. L'autonomie annoncée est jusqu'à 9 heures, avec une garantie de 2 ans. Windows 10 Edition Familiale est pré-installé. Il est équipé d'un port USB Type-C, de trois ports USB Type-A, un port Mini DisplayPort, un port HDMI 2.1, un port RJ-45 et une prise combinée casque/microphone.