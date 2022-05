French Days Boulanger 2022 : le top des bons plans

Les French Days 2022 Boulanger du printemps 2022 ont démarré ce mercredi 4 mai et prendront fin le lundi 9 mai 2022. L'enseigne française propose des centaines de bons plans qui permettent de réaliser pas mal d'économies. On a rassemblé ici le top des offres high-tech des French Days 2022 chez Boulanger.

Les bons plans French Days offrent de belles occasions pour réaliser des économies sur des centaines de produits hi-tech. Boulanger, à l'instar des autres magasins participe aux French Days 2022 dans leur édition du printemps. Durant ces quelques jours, vous pourrez acheter des objets connectés, TV ou tout autre appareil high-tech à prix réduit.

N'hésitez pas à consulter nos autres récaps, notamment celui sur les meilleures offres des French Days sur Amazon, Cdiscount ou encore chez Fnac et Darty.

Les meilleurs bons plans high-tech French Days 2022 chez Boulanger

Amazon Echo Dot 4 à 30€ 60€ et Echo Dot 4 avec Horloge à 40€ 70€

L'Echo Dot 4 d'Amazon fait l'objet d'une promotion sur le site Boulanger à l'occasion des French Days du printemps 2022. La version standard est à 29,99 € au lieu de 59,99 € en moyenne et celle avec Horloge à 39,99 € au lieu de 69,99 €. Soit des réductions respectives de 50% et de 42%.

Caméra de sécurité Xiaomi Mi 360 à 30€ 40€

La caméra de sécurité Xiaomi Mi Home Security 360° 1080p que l'on trouve habituellement à 39,99 € est en promotion chez Boulanger à l'occasion des French Days 2022. La caméra est 29,99 € en ce moment, ce qui correspond à une réduction de 25%.

Amazon Fire TV Stick 4K Max à 40€ 65€

Le Fire TV Stick 4K Max fait l'objet d'une réduction de 38% dans le cadre des French Days 2022 sur Boulanger. Le dongle HDMI d'Amazon est en effet proposé à 39,99 € au lieu de 64,99 €. Si vous disposez d'une TV classique ou encore d'une Android TV, d'une TV Samsung ou LG et souhaitez faire l'expérience du système FireOS d'Amazon, il s'agit d'une belle offre à saisir.

Montre connectée Fitbit Inspire 2 à 59€ 99€

Le bracelet connecté Fitbit Inspire 2 est moins cher sur Boulanger pour les French Days. Il est à 59,99 € au lieu de 99,95 €, ce qui correspond à une réduction de 40%. Ce bracelet offre toutes les fonctionnalités de tracking sportif pour suivre vos exercices, mais aussi certaines données sanitaires. Il dispose notamment d'une fonctionnalité pour suivre votre fréquence cardiaque, les calories brûlées, etc.

Pack ampoules Philips Hue + Pont + Amazon Echo Dot 4 à 120€ 200€

Ce pack Philips Hue est composé de deux ampoules White & Color, d'une enceinte connectée Amazon Echo Dot 4, mais aussi d'un pont de connexion Hue pour les connecter tous. L'ensemble s'affiche au tarif promotionnel de 119,99 € au lieu de 199,99 €.

Casque audio Bose Sound Link II à 129€ 229€

Le Bose SoundLink II dans son coloris noir est disponible sur Boulanger à un prix promotionnel de 129 € au lieu de 229 € habituellement. Cela correspond à une réduction de 100 € ou de 43 %. Notez qu'il s'agit d'un casque de type circum-aural offrant jusqu'à 15h d'autonomie et un son de bonne qualité.

Ecouteurs Sony WF-1000XM4 à 169€ 249€

On ne présente plus les WF-1000XM4, les écouteurs sans fil avec réduction de bruit active de Sony. À l'occasion des French Days, ils font l'objet d'une réduction intéressante qui fait passer leur prix de 249 € à 169 €. Cela correspond à une réduction de 20%. Notez que ces écouteurs offrent jusqu'à 24h d'autonomie.

Aspirateur robot iRobot Roomba J7 à 599€ 749€

L'excellent aspirateur iRobot Roomba J7 est à prix réduit sur Boulanger. Grâce aux French Days 2022, il est possible de l'acheter à 599 € au lieu de 749 €. Vous réalisez 220 € d'économie, soit 23 % de remise immédiate. Cet aspirateur dispose de deux rouleaux en caoutchouc idéals pour nettoyer les cheveux et poils d'animaux. Sa cartographie précise des pièces lui permet d'éviter tous les obstacles, mais aussi le vide. Notez qu'il est également compatible avec les assistants Google, Alexa et Siri.

TV QLED TCL 55C725 4K sous Android TV à 549€ 799€

Et si vous profitiez des French Days pour vous offrir un téléviseur connecté sous Android TV ? Pour moins de 600 €, vous avez la TV QLED TCL 55C725 au format 55 pouces. Elle est à 549 € très précisément au lieu de 799 € habituellement. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 250 € (-31%). Il s'agit d'une TV 4K avec une luminosité élevée et des contrastes profonds pour des images précises.