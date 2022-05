French Days smartphones 2022 : les offres à ne pas rater

xC'est parti pour les French Days 2022. Comme tous les ans, de nombreuses boutiques proposent des offres intéressantes sur une large gamme de produits high-tech. Si vous souhaitez profiter de l'occasion pour acheter un nouveau smartphone, les meilleurs bons plans sont ici.

Le top des bons plans French Days smartphones 2022

Cette année, les French Days ont lieu du 4 au 9 mai 2022. Qu'il s'agisse de produits high-tech ou plus spécifiquement de smartphones, toutes les enseignes sont engagées dans la guerre des prix. Sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore chez Boulanger, nous voyons fleurir des offres alléchantes sur des smartphones Xiaomi, Samsung ou encore Apple.

Les smartphones Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G à 349 €

Le Redmi Note 11 Pro 5G est propulsé par un processeur Snapdragon 695 5G gravé en 6 nm. Le smartphone est équipé d’un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 1200 nits.

Alimenté par une batterie de 5000 mAh, il est surtout compatible avec la recharge rapide 67 W qui permet de recharger le smartphone à 50 % en seulement 15 minutes. Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra-grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP.

À lire aussi : Test Redmi Note 11 Pro 5G : le coup d'éclat de Xiaomi ?

Les smartphones Samsung

Samsung Galaxy S20 FE 4G à 289 € et Samsung Galaxy S20 FE 5G à 389 €

Cdiscount propose le modèle 2021 du Galaxy S20 FE en 4G ou en 5G à bon prix. Le modèle 4G est vendu au prix de 289 euros au lieu de 399 euros et le modèle 5G à 389 euros.

La réduction de 110 euros se fait de la manière suivante : une remise spéciale de 60 euros de la part de Cdiscount et une deuxième remise grâce au coupon 50DES499 qui est à saisir durant l'étape de la commande.

Le smartphone bénéficie d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD). On retrouve une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0. Pour la photo, un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP.

Samsung Galaxy S21 FE à 489 €

Cdiscount, propose également une belle offre à saisir sur le modèle 128 Go du Galaxy S21 FE, vendu au tarif de 489 euros au lieu de 599 euros. La réduction de 110 euros s'effectue là encore en deux fois : une remise de 60 euros par l'intermédiaire du bouton Découvrez votre remise (visible sur la fiche produit) et une autre remise de 50 euros avec le coupon 50DES499 (à saisir dans le panier).

Pour rappel, le Galaxy S21 FE de Samsung est doté d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la connectique, elle inclut notamment le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.

Les smartphones Google

Pixel 6 Pro à 779 €

Le dernier smartphone de Google, le Pixel 6 Pro, compatible avec la 5G est vendu par SFR au prix de 779 euros au lieu de 899 euros. Soit une remise immédiate de 120 euros de la part de l'opérateur français. En revanche seul le coloris noir du téléphone de la firme de Mountain View est disponible.

Présenté en même temps que le Pixel 6 durant l'automne 2021, le Google Pixel 6 Pro profite d'un bel écran OLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, d'un processeur Google Tensor (5 nm), d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12.

Côté photo, on retrouve un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, d'un appareil photo de 48 MP à téléobjectif, d'un objectif ultra grand angle de 12 MP et d'une caméra frontale de 11,1 MP.

Les smartphones Honor

Honor 50 Lite à 199 €

Le HONOR 50 Lite est actuellement disponible en bleu au prix de 199 euros chez Amazon et Cdiscount, soit une réduction de 100 euros par rapport à son tarif conseillé. La livraison est gratuite. Le smartphone, sorti durant l'automne 2021, est le modèle allégé du HONOR 50.

Il est équipé d'un LCD de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2376 pixels, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, d'un processeur Snapdragon 662, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Magic UI. Pour la partie photo, on retrouve un quadruple capteur arrière de 64 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

iPhone

iPhone 11 (64Go) à 539 € / 128 Go à 589 €

L'iPhone 11 connaît, pour les French Days du printemps 2022, une énorme baisse de prix. Il est disponible à 539 euros pour la version 64 Go et 589 € pour sa version 128 Go en coloris. Au niveau des coloris, quelle que soit la version, vous avez le choix entre le noir, blanc, rouge, vert, violet et le jaune.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, L'iPhone 11 est équipé d'une puce A3 Bionic, d'un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels et d’un double capteur photo au dos avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx.

iPhone 12 Pro 256 Go à 999 €

L'iPhone 12 Pro est proposé par Cdiscount à 999 €, soit 280 € de rabais. Il profite d'un bel écran de 6,1 pouces, en OLED, HDR et au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sous le capot, l'iPhone 12 Pro est équipé de la puce Apple A14 Bionic, compatible 5G (sub-6 GHz). Il est équipé d'un triple capteur avec ultra grand-angle et téléobjectif (en x4 optique), parfait pour la photo.

Le smartphone fait 187 grammes sur la balance, pour une épaisseur de 7,4 mm, une largeur de 71,5 mm et une hauteur de 146,7 mm. Il est certifié IP68. Pour vous donner une meilleure idée, retrouvez notre test complet de l'iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max 256 Go à 1099 €

L'iPhone 12 Pro Max est proposé par Cdiscount à 1099 €, soit 280 € de rabais là aussi. Il s'agit du modèle grand-format et haut de gamme de cette génération. On retrouve la même puce Apple A14 Bionic compatible 5G (sub-6 GHz). Son écran est en revanche plus grand, de 6,7 pouces en OLED HDR et 60 Hz.

Il bénéficie d'un triple capteur photo avec ultra grand-angle et téléobjectif (x5 optique). Son autonomie est en outre plus importante que son petit frère. L'iPhone 12 Pro est ainsi équipé d'une petite batterie de 2815 mAh, comme l'iPhone 12. La version Max a heureusement le droit à une capacité plus élevée de 3687 mAh, nécessaire pour alimenter son grand écran. Retrouvez toutes les différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ici.

Les smartphones Realme

Realme 8 5G à 159 €

Cdiscount propose le Realme 8 5G noir à 159 euros, un tarif imbattable. Le modèle disponible est celui avec 128 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM. Sorti il y a un an tout pile, ce smartphone est équipé d'un écran 6,5 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Sous le capôt, on retrouve un processeur Mediatek Dimensity 700 gravé en 7 nm et une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W. La partie photo du terminal embarque un capteur principal de 48 MP et un capteur selfie de 16 MP. Il fonctionne sous Android 11.

Les smartphones POCO

POCO X4 PRO 5G à 269,90 €

Le Poco X4 Pro 5G est un smartphone d'entrée de gamme dévoilé en début d'année. Pour les French Days, Cdiscount le propose à 269,90 euros dans sa version 128 Go + 6 Go de RAM en coloris noir. Il est propulsé par un Snapdragon 695 compatible avec les bandes 5G.

Le smartphone propose un bel écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, un atout pour le prix. L’autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W.

L'appareil embarque trois caméras, avec un capteur de 108 MP HM2, un ultra grand-angle de 8 MP, ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Il est commercialisé avec la nouvelle surcouche MIUI 13 basée sous Android 11.