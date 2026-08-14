Grâce à One UI 9.5, votre smartphone Samsung va pouvoir verrouiller des applications

Le verrouillage d’applications arrive sur les smartphones Samsung via la mise à jour One UI 9.5. Cette fonction permet de bloquer l’accès aux apps de son choix par code PIN, mot de passe ou authentification biométrique.

Test Samsung Galaxy S26+ interface
Crédits : Phonandroid

On sait que One UI 9.5 est déjà en cours de développement et qu’une version bêta devrait bientôt être proposée sur les smartphones haut de gamme sortis cette année, à savoir les Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Cette mise à jour devrait intégrer une fonctionnalité de verrouillage d’applications, qui permet de bloquer l’accès aux applis de son choix pour un autre utilisateur. Il peut s’agir de vouloir préserver ses données si on craint qu’une personne mal intentionnée puisse prendre possession de son mobile déverrouillé, ou tout simplement d’empêcher un enfant d’ouvrir une app qu’il n’est pas censée utilisée sur l’appareil de son parent.

“Pour ouvrir une application verrouillée, vous devez confirmer votre identité à l’aide de la biométrie ou du code PIN, du schéma ou du mot de passe de verrouillage de votre écran. Lorsque cette application est verrouillée, les widgets et les raccourcis sont supprimés de votre écran d’accueil et le contenu des notifications est masqué. Toutefois, vos photos, vidéos, contacts et autres données resteront accessibles aux applications qui y ont déjà accès”, explique Samsung.

Samsung intègre le verrouillage d’applications à One UI 9.5

Pour verrouiller une application, il suffit d’un appui long sur son logo dans l’écran d’accueil ou le tiroir d’applications pour ouvrir son menu contextuel. Une icône de verrou sera affichée en haut à droite, juste à côté de l’icône Informations. Un appui enclenchera le verrouillage de l’app, sans doute après un écran de confirmation. Une fois une appli verrouillée, il faudra l’ouvrir depuis le tiroir, puisque son raccourci aura disparu de l’écran d’accueil. Le système demandera un déverrouillage par le même moyen d’authentification que pour l’écran ; empreinte digitale, reconnaissance faciale, PIN…

One UI 9.5 devrait arriver en version stable en janvier ou février 2027, aux alentours de la sortie des Galaxy S27. Pour l’essayer avant, il faudra installer une version bêta, sachant que la France n’est pas toujours servie à travers le programme officiel.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Sony WH-1000XM6 : 41% de réduction sur le meilleur casque à réduction de bruit active du marché, c’est incroyable !

Sur le marché des casques sans fil modernes, Sony fait figure de premier de la classe. Le Sony WH-1000XM6 est la dernière génération de casque à réduction de bruit active…

NordVPN, Proton VPN… Méfiez-vous de ces fausses extensions qui circulent sur Chrome

Votre VPN est peut-être un faux. Une entreprise de cybersécurité pointe en effet du doigt plusieurs centaines d’extensions de ce type, qui imitent des géants tels que NordVPN ou encore…

Marre de recharger votre smartphone ? Honor prépare une batterie absolument monstrueuse

Marre de recharger votre smartphone plusieurs fois par jour ? Un célèbre fabricant serait en train de développer un appareil disposant d’une énorme batterie, avec une autonomie hors du commun……

Pixel 11 : Google veut en finir avec les photos trop artificielles grâce à cette nouveauté

Avec son prochain Pixel 11, Google joue une nouvelle carte qui pourrait sensiblement améliorer la qualité de ses photos. Cette nouvelle fonctionnalité accompagnera la sortie du prochain smartphone de la…

Moins de 5 euros pour 30 minutes de vol : le plus gros avion électrique au monde prend son envol

Le plus gros avion électrique au monde vient d’effectuer son tout premier vol. L’appareil a pu voler pendant une trentaine de minutes, pour un coût en électricité estimé à seulement…

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro écrase la concurrence avec un score complètement fou

La prochaine puce phare de Qualcomm se dévoile, et les premiers résultats sont impressionnants. En effet, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro afficherait des performances largement supérieures à celles…

Votre VPN plombe-t-il vraiment l’autonomie de votre smartphone ? Ce que montrent les mesures réelles

Vous trouvez que votre smartphone tient moins longtemps qu’il ne devrait ? Le premier réflexe pourrait vous conduire à vérifier le menu Batterie pour identifier les applications les plus énergivores….

IA : moins d’un jeune sur dix croit encore aux bienfaits de cette technologie

L’intelligence artificielle pourrait bien être en train de perdre la confiance de la jeune génération. C’est en tout cas ce que révèle une étude, qui montre que ces derniers croient…

Moins de 125 € pour les Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs haut de gamme de Samsung passent à moitié prix

Alors que Samsung réclamait 249 € pour les Galaxy Buds 3 Pro à leur sortie, les écouteurs haut de gamme coûte moins de la moitié de ce prix, grâce à…

Cette nouveauté de Microsoft Word va tout changer pour les longs documents

Microsoft annonce une nouvelle fonctionnalité pour Word : Lien vers un emplacement. Celle-ci permet de pointer vers des emplacements spécifiques au sein d’un document. Travailler en collaboration sur des documents…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.