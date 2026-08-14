Grâce à One UI 9.5, votre smartphone Samsung va pouvoir verrouiller des applications

Le verrouillage d’applications arrive sur les smartphones Samsung via la mise à jour One UI 9.5. Cette fonction permet de bloquer l’accès aux apps de son choix par code PIN, mot de passe ou authentification biométrique.

On sait que One UI 9.5 est déjà en cours de développement et qu’une version bêta devrait bientôt être proposée sur les smartphones haut de gamme sortis cette année, à savoir les Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Cette mise à jour devrait intégrer une fonctionnalité de verrouillage d’applications, qui permet de bloquer l’accès aux applis de son choix pour un autre utilisateur. Il peut s’agir de vouloir préserver ses données si on craint qu’une personne mal intentionnée puisse prendre possession de son mobile déverrouillé, ou tout simplement d’empêcher un enfant d’ouvrir une app qu’il n’est pas censée utilisée sur l’appareil de son parent.

“Pour ouvrir une application verrouillée, vous devez confirmer votre identité à l’aide de la biométrie ou du code PIN, du schéma ou du mot de passe de verrouillage de votre écran. Lorsque cette application est verrouillée, les widgets et les raccourcis sont supprimés de votre écran d’accueil et le contenu des notifications est masqué. Toutefois, vos photos, vidéos, contacts et autres données resteront accessibles aux applications qui y ont déjà accès”, explique Samsung.

Samsung intègre le verrouillage d’applications à One UI 9.5

Pour verrouiller une application, il suffit d’un appui long sur son logo dans l’écran d’accueil ou le tiroir d’applications pour ouvrir son menu contextuel. Une icône de verrou sera affichée en haut à droite, juste à côté de l’icône Informations. Un appui enclenchera le verrouillage de l’app, sans doute après un écran de confirmation. Une fois une appli verrouillée, il faudra l’ouvrir depuis le tiroir, puisque son raccourci aura disparu de l’écran d’accueil. Le système demandera un déverrouillage par le même moyen d’authentification que pour l’écran ; empreinte digitale, reconnaissance faciale, PIN…

One UI 9.5 devrait arriver en version stable en janvier ou février 2027, aux alentours de la sortie des Galaxy S27. Pour l’essayer avant, il faudra installer une version bêta, sachant que la France n’est pas toujours servie à travers le programme officiel.