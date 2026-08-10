Free explique pourquoi il est essentiel d’activer la VoLTE en période de canicule

Free Mobile vient d’envoyer un mail à ses abonnés leur rappelant les bons gestes en période de canicule, notamment en situation d’urgence. Parmi eux, on trouve notamment une mention à la VoLTE, qui peut clairement faire la différence si vous vous retrouvez en difficulté.

Cela ne vous a probablement pas échappé, l’été 2026 est particulièrement rude. À l’heure où sont écrites ces lignes, la France a déjà traversé quatre périodes de canicule avec des records absolus de température. Une situation exceptionnelle qui a largement participé à l’embrasement de la Gironde, qui a connu les pires feux de forêt de l’histoire récente de l’Hexagone. C’est dans ce climat légèrement anxiogène que Free a pris la parole pour s’adresser directement à ses abonnés.

Dans un mail envoyé à ses utilisateurs, l’opérateur a tenu à rappeler les bons gestes en cas d’urgence. « Dans le contexte de vigilance accrue liée aux conditions estivales et aux phénomènes météorologiques extrêmes, votre sécurité est priorité », écrit ce dernier. Free évoque ainsi le 112, le numéro européen pour joindre les services d’urgence, et a enjoint ses abonnés à se renseigner sur le numéro en vigueur en cas de voyage à l’étranger.

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Free rappelle les avantages de la VoLTE en cas d’urgence

Free explique également que la VoLTE peut s’avérer très pratique dans certaines situations. Pour rappel, les appels en VoLTE sont activés depuis 2023 chez l’opérateur et permettent de passer ses appels sur le réseau 4G plutôt que le réseau téléphonique. En fonction de là où vous vous trouvez, cela peut permettre de joindre les secours, surtout si le réseau se montre très capricieux.

Si vous utilisez un smartphone Android, il suffit de vous rendre dans le menu Paramètres > Connexion > Réseaux mobiles puis d’activer la VoLTE. Sur iPhone, l’option se trouve au bout du chemin Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données. Enfin, Free rappelle qu’il est essentiel de communiquer clairement sa localisation aux services d’urgence et de régulièrement mettre à jour son smartphone pour bénéficier du meilleur réseau possible.