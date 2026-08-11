Des chercheurs ont laissé rôtir deux voitures au soleil pour enfin savoir si une voiture noire chauffe vraiment plus à l’intérieur

La couleur d’une voiture pèse lourd sur la température de sa carrosserie sous un soleil de plomb. Deux berlines identiques, l’une noire et l’autre argentée, ont passé une journée entière à cuire pour départager ces croyances. Le vrai responsable de la fournaise estivale se cache pourtant ailleurs.

tesla model y 2025

Chaque été, les automobilistes retrouvent une voiture brûlante après quelques heures de stationnement. Sous le pare-brise, la chaleur accumulée menace aussi les objets oubliés sur les sièges, et nous avons récemment détaillé récemment les gestes à adopter pour épargner un smartphone durant un pic caniculaire. Vient alors immanquablement le débat sur la teinte de la carrosserie. Beaucoup de conducteurs jurent qu’un modèle sombre transforme le moindre trajet en supplice.

Traquer les degrés en trop occupe désormais tout le monde, au point qu’un développeur rennais a bâti un GPS français capable de privilégier les itinéraires ombragés. Côté automobile, la couleur d’une voiture revient dans la conversation à chaque canicule. Plusieurs relevés de surface ont circulé ces derniers jours. En plein soleil, une carrosserie noire atteindrait 62 °C, contre 51 °C pour du rouge et 47 °C pour du gris. Le blanc s’en tire avec 43 °C, soit 19 °C de moins que le sommet du classement.

Une voiture noire dépasse de 25 °C sa jumelle de couleur argentée sur la carrosserie et de 5 °C dans l’habitacle

Pour trancher, des chercheurs ont garé deux Honda Civic strictement identiques côte à côte, face au sud, pendant toute une journée de juillet. Seule la couleur séparait la première voiture de la seconde. Leur étude, publiée dans Applied Energy, montre qu’après une heure d’exposition l’air mesuré à hauteur de visage n’affichait que 4,4 à 6,4 °C d’écart entre les deux berlines. Le toit noir grimpait pourtant jusqu’à 25 °C au-dessus de l’équivalent clair. La peinture cuit, l’habitacle beaucoup moins.

Traversant le pare-brise, le rayonnement solaire représente l’essentiel de la chaleur emmagasinée à bord. Surface vitrée, orientation du stationnement, toit panoramique ou couleur des sièges pèsent davantage que la peinture extérieure d’une voiture. Reste un effet mesurable sur la climatisation. Les chercheurs ont calculé qu’il fallait 3,83 kW pour ramener le modèle sombre à 25 °C, contre 3,34 kW pour son jumeau argenté. Sur un véhicule électrique, cette énergie est prise directement sur la batterie. En Europe, près de 80 % des autos produites en 2024 arboraient déjà une teinte blanche, noire, grise ou argentée. Se garer à l’ombre reste plus efficace que renoncer au noir.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Gemini est en train de complètement remplacer Google, le moteur de recherche veut se passer… du bouton “recherche”

Si vous trouviez le mode IA de Google invasif, attendez de voir le test que mène actuellement la firme de Mountain View. Certains utilisateurs rapportent en effet que leur moteur…

Fairphone 6+ : son prix en France et sa fiche technique sont connus

Le Fairphone 6+ est le prochain mobile de la marque qui mise sur la modularité et la réparabilité pour séduire les utilisateurs. Voici ses caractéristiques et son prix. Fairphone se…

Revolut obtient enfin sa licence bancaire française, de nouveaux services arrivent

Revolut continue son ascension fulgurante. L’entreprise a validé sa licence bancaire française, lui permettant de proposer à ses clients bien plus de services. Revolut n’est plus une simple institution de…

Fuite de données chez Valve, vos informations sont compromises si vous utilisez ces produits Steam

Valve notifie ses clients européens qu’une fuite de données chez l’un de ses partenaires a compromis leurs informations personnelles. L’entreprise Valve, notamment connue pour sa plateforme gaming Steam, est en…

ASUS VivoBook 16 OLED : SSD 1 To, Intel Core 9, 24 Go de RAM, ce performant ultrabook chute à moins de 900 €, c’est une affaire !

Avec son VivoBook 16 OLED X1605, ASUS part en concurrence frontale face aux MacBook Air d’Apple. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche de caractéristiques est…

Vous pouvez jouer à vos jeux PS Plus sur Steam Deck et Steam Machine en streaming, sans PS5

L’application Asobi Remote Play permet de streamer ses jeux PS Plus sur Steam Deck, Steam Machine et PC Linux. La diffusion est gérée par les serveurs PlayStation, il n’y a…

One UI 9.5 serait déjà en cours de développement, la première bêta pourrait sortir plus tôt que prévu sur les Galaxy S26

Il semblerait que Samsung travaille déjà sur One UI 9.5, la mise à jour qui suivra la version de la surcouche actuellement en bêta. Si la rumeur dit vrai, le…

Plus d’1 Français sur 3 utilise l’IA pour draguer sur les applications de rencontre

De plus en plus de Français confient la séduction sur les applications de rencontre à une IA. Et la plupart des utilisateurs n’assument pas. L’IA peut constituer un bon outil…

Bose SoundLink Flex II : l’enceinte portable avec son HiFi est à moins de 100 €, vite !

Bose est reconnue pour la qualité de ses appareils audio haut de gamme. Mais la marque américaine propose aussi des produits grand public à des prix beaucoup plus accessibles et…

Une phrase invisible sur une page web suffit à fausser la mémoire de votre assistant IA pendant des mois

Un assistant IA doté d’un accès au web lit chaque page dans son intégralité. Certains passages restent hors de portée du regard humain. Ces lignes finissent parfois dans sa mémoire…