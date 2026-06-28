GTA 6 prépare ses versions physiques, Android Auto perd une application phare, c’est le récap’ de la semaine

Le très attendu jeu de Rockstar prévoit des boîtes avec disque, un outil de lecture vidéo tire sa révérence dans nos véhicules, la dalle protectrice du Galaxy S26 Ultra donne des idées à la concurrence, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, les joueurs découvrent les plans de Rockstar pour les boîtes de son prochain titre phare, tandis qu'une application très populaire permettant de regarder des vidéos sur l'écran d'Android Auto est définitivement abandonnée par son créateur. De son côté, Google déploie une mise à jour majeure pour enrichir la fenêtre flottante de Gemini et prépare une option très attendue pour faire gagner du temps sur Google Messages. Enfin, la technologie anti-espionnage intégrée à l'affichage du Galaxy S26 Ultra commence déjà à inspirer la concurrence.

Android Auto perd son meilleur outil vidéo en attendant une solution officielle de Google

Les conducteurs habitués à patienter dans leur véhicule vont devoir changer leurs habitudes. L'application tierce Fermata Xtream, qui permettait de diffuser la télévision en direct sur l'écran du tableau de bord, ne recevra plus aucune mise à jour. Son concepteur a officialisé la fin du projet sur Reddit en publiant une ultime version, tout en laissant le code accessible sur GitHub. Si cette disparition laisse un vide, Google prévoit d'intégrer nativement la lecture vidéo à l'arrêt avec le déploiement d'Android 17.

Lire : Android Auto : clap de fin pour cette application adorée, regarder des vidéos va devenir plus difficile

Une version physique avec disque pour GTA 6, mais après la sortie officielle

Alors que l'annonce d'une simple boîte contenant un code de téléchargement a déçu de nombreux joueurs, une lueur d'espoir apparaît. D'après une fuite partagée par le média PPE, l'éditeur Take-Two envisagerait de commercialiser une véritable version physique dotée d'un disque quelques semaines après le lancement du 19 novembre. Cette stratégie permettrait à Rockstar d'éviter que le jeu ne fuite sur internet avant sa sortie officielle. Même si l'information reste à confirmer, cette édition spéciale pourrait arriver à temps pour les fêtes de fin d'année.

Lire : GTA 6 : finalement, les versions physiques auraient bien un CD dans la boîte, mais pas tout de suite

L'assistant Gemini enrichit sa fenêtre superposée avec de nouveaux outils

Suite à la refonte visuelle basée sur son nouveau langage dynamique, Google redonne à l'overlay de Gemini des fonctionnalités qui lui manquaient. En ouvrant le menu d'outils depuis cette fenêtre flottante, les utilisateurs retrouvent désormais un accès rapide aux fonctions Vidéos, Musique et Canvas, ainsi qu'à la recherche approfondie Deep Research. Cette mise à jour, déjà en cours de déploiement, permet d'exploiter la quasi-totalité des capacités de l'intelligence artificielle sans avoir besoin d'ouvrir l'application dédiée.

Lire : Gemini : (presque) plus besoin d’ouvrir l’application, l’overlay fait le plein d’outils

L'écran anti-espion de Samsung bientôt copié par la concurrence

La protection de la vie privée devient le nouveau terrain d'affrontement pour les constructeurs de smartphones. Exclusivité majeure du Galaxy S26 Ultra, la technologie Privacy Display permet de rendre l'écran totalement noir pour quiconque le regarde de côté. Ce système ultra-efficace, développé par Samsung Display, réduit la luminosité de la dalle à moins de 1 % dès 60 degrés d'angle. Cela étant dit, cet avantage exclusif pourrait être de courte durée. En effet, le leaker Digital Chat Station a révélé que plusieurs constructeurs chinois développent déjà une technologie similaire pour une sortie attendue dès la rentrée prochaine.

Lire : Cette technologie exclusive du Samsung Galaxy S26 Ultra attise déjà la convoitise des autres marques

Le transfert de plusieurs messages en même temps arrive sur Google Messages

Malgré son statut de référence pour la messagerie RCS, l'application de Google est parfois en retard par rapport à des rivaux comme WhatsApp. C'est le cas pour la gestion des partages, qui impose encore aujourd'hui de renvoyer les messages de manière individuelle. Une découverte d'Android Authority dans le code de la dernière version bêta indique que la situation va changer. En effet, un nouveau menu permettra de sélectionner plusieurs éléments d'un coup pour les transférer simultanément à un ou plusieurs contacts. La fonction est encore en cours de développement.

Lire : Google Messages va enfin se doter de cette fonctionnalité basique qui fait gagner un temps fou

Notre test de la semaine

Huawei Mate X7 : un pliant premium plombé par son prix et ses manques

Le Huawei Mate X7 se distingue par son design premium, la qualité de ses deux écrans lumineux et calibrés, ainsi que sa solide autonomie en usage standard. Lors de notre test, nous avons également apprécié la scène sonore de ses haut-parleurs et le piqué de ses capteurs photo, parfaits pour les portraits et les macros. En revanche, on aime moins ses tranches sensibles aux traces de doigts, ses performances en dessous des attentes et la chauffe sensible du processeur. On regrette aussi le grain en vidéo, les reflets sur les lentilles, ainsi que l’absence d'intelligence artificielle et des services Google qui ne sont pas à la hauteur du prix très élevé de l’appareil.

Lire : Test Huawei Mate X7 : à ce prix, il aurait dû être irréprochable

Fiido C11 Pro : un modèle électrique abordable et très polyvalent

Ce deux-roues séduit par sa géométrie de cadre bien pensée, son look réussi et son équipement plutôt complet, le tout porté par une bonne autonomie et un prix agressif. Lors de notre test, nous avons apprécié son assistance électrique douce qui facilite les trajets. En revanche, on aime moins son confort moyen et l'ergonomie des commandes qui s'avère perfectible. On regrette également que sa chaîne ne soit pas totalement protégée.

Lire : Test Fiido C11 Pro : un vélo chic et abordable

Xiaomi 17T : une option photo solide malgré une facture en hausse

Ce modèle se distingue par sa configuration photo complète, son téléobjectif 5x accessible, ainsi que son écran très lumineux et parfaitement calibré. Son autonomie est atisfaisante, ses performances cohérentes et sa gestion thermique est bonne. On adore l'ergonomie agréable de son design repensé et la fluidité d'HyperOS. On regrette toutefois son ultra grand-angle à l'utilité presque anecdotique et le déséquilibre audio marqué entre les deux haut-parleurs. Attention, les matériaux trahissent son positionnement et sa hausse de prix le rend moins compétitif que son prédécesseur.

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