Free : la 5G devient plus rapide, mais la 4G+ perd beaucoup en débit

Free modifie les débits théoriques maximum que ses clients mobiles peuvent atteindre. Si la 5G+ en profite, la 4G+ prend un sacré coup avec des débits largement revus à la baisse.

Il y a des changements qui peuvent facilement passer inaperçus quand on parle de forfaits mobiles. Pas ceux qui concernent leurs prix, mais plutôt quand il est question de débits théoriques. C'est d'autant plus vrai en ce moment alors que les opérateurs jonglent entre les fréquences pour gérer la démocratisation de la 5G+, ou 5G SA. C'est en résumé la “vraie 5G”, indépendante des infrastructures 4G sur lesquelles se reposent la 5G actuelle.

Cette dernière ne disparaît par pour autant. Chez Free, qui déploie progressivement de nouvelles antennes 5G+ 2 100 MHz, elle gagne même un petit coup de pouce. Dans la dernière brochure tarifaire en date, on peut voir du nouveau concernant le Forfait Free, à ne pas confondre avec la Série Free. Si la ligne traitant de la 5G nous montre une bonne nouvelle, certains risquent de froncer les sourcils en lisant ce que Free a fait avec sa 4G+.

Free modifie les débits maximum de sa 5G et 4G+

Dans la colonne “Débit maximum théorique en réception“, voilà ce qu'indique la case 5G désormais :

Jusqu’à 844 Mb/s en zones couvertes en 700 MHz avec agrégation des bandes de fréquences 4G

Jusqu’à 1 Gb/s en zones couvertes en 2,1 GHz avec agrégation des bandes de fréquences 4G

Jusqu’à 1,9 Gbit/s en zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des bandes de fréquences 4G

Si l'on compare avec la précédente brochure, on constate qu'en 700 MHz, on perd 6 Mb/s. En revanche, sur la fréquence 3,5 GHz, la plus rapide, on passe de 1,75 Gbit/s à 1,9 Gbit/s. Là où le bât blesse, c'est du côté de la 4G+ puisque son débit en réception a été divisé par plus de 2 : de 850 Mb/s à 395 Mb/s. Sacré coup dur pour celles et ceux qui s'en contentaient jusqu'à présent. Certes, la norme est vouée à disparaître au même titre que la 3G, mais tout de même.