Caviar, connu pour ces versions personnalisées et très chères de produits Apple, entre autres, propose déjà l’iPhone 18 Pro ou Pro Max dans des versions limitées, en précommande.

Les iPhone 18 Pro, Pro Max et Ultra (le modèle pliable) seront dévoilés le 8 septembre 2026 lors de la keynote d’Apple. Au moment de publier cet article, c’est dans un tout petit peu moins d’un mois. Vous connaissez la rengaine : il n’est pas nécessaire d’attendre la conférence pour découvrir les futurs smartphones à la pomme croquée. Les fuites sont allées bon train, que ce soit au niveau de la fiche technique des iPhone 18 ou du prix attendu en hausse.

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Certains revendeurs n’hésitent pas à mettre en ligne des pages vantant les mérites supposés des mobiles, en ouvrant même des précommandes. Caviar vient justement de le faire. Ce nom vous rappelle peut-être quelque chose : l’entreprise propose des modèles personnalisés de produits Apple ou Samsung, mais pas que, à des prix extrêmement élevés. Par exemple un iPhone Air à 9 300 euros. Les 5 éditions limitées des iPhone 18 Pro et Pro Max ne sont pas en reste.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max en précommande sur le site de Caviar

Si le cœur vous en dit (et que votre compte en banque suit), vous pouvez précommander un iPhone 18 Pro ou Pro Max “Consul”, “Black Prince”, “Pharaoh”, “King” ou “Emperor” pour une somme comprise entre 10 060 et 10 840 dollars. Soit de 8 700 à 9400 euros environ. À ce prix-là, des matériaux nobles et onéreux (cuir, or…) viennent parer le smartphone. Mais au-delà de ça, le site de Caviar est l’occasion de faire un point sur les différentes rumeurs concernant les appareils.

Car n’oublions pas que toutes les informations visibles sur la page dédiée aux iPhone 18 Pro et Pro Max n’ont rien d’officielles pour le moment. Au-delà des plus probables comme une meilleure autonomie ou un capteur photo à ouverture variable, on trouve aussi la mention d’un bouton de contrôle de la caméra exclusivement tactile, reconnaissant la pression, mais pas les gestes comme actuellement. Cette rumeur a émergé il y a quelques mois et n’a jamais été reprise. Plus qu’à attendre pour savoir si Caviar a de meilleures sources que les leakers du Web.