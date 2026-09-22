Alors qu’elle termine sa post-production, on apprend que la saison 3 de Daredevil : Born Again signera la fin de la série diffusée sur Disney+. Dommage pour les fans de Matt Murdock et son équipe.

Il aura fallu du temps avant que les fans de Daredevil retrouve leur héros préféré dans une série digne de ce nom. Après 3 saisons diffusées sur Netflix, la dernière en 2018, rien à se mettre sous la dent pendant plusieurs années. L’espoir renaît quand Disney+ donne son feu vert pour relancer Daredevil en 2022. Mais lors de la grève des scénaristes en 2023, la firme estime que la série n’est pas à la hauteur et exige que l’on reprenne tout à zéro.

Finalement, la bien nommée Daredevil : Born Again voit le jour en mars 2025. Critiques comme spectateurs sont enthousiastes face à ce récit sombre et violent. Une deuxième saison est diffusée en 2026, tandis qu’une troisième entame son tournage. Les premières images de la saison 3 rassurent d’ailleurs les plus exigeants. Tout semble donc aller pour le mieux, mais l’on apprend qu’il n’y aura pas de saison 4 pour Daredevil : Born Again.

Pas de saison 4 pour Daredevil : Born Again, la 3e sera la dernière

Selon nos confrères de The Hollywood Reporter, le contrat du showrunner de la série, Dario Scardapane, se termine et Disney a choisi de ne pas le renouveler. Une décision étonnante quand on sait que la post-production de la saison 3 n’est pas encore achevée. À ce stade, on ignore les raisons de cette séparation, ou qui va se charger de finir ce qu’il y a à faire avant la diffusion des épisodes en 2027. Une source affirme cependant que tout est presque bouclé.

Lire aussi – Daredevil Born Again saison 3 fait revenir un personnage mort dans la série Netflix

On ne peut qu’imaginer pourquoi cette fin abrupte. Un conflit entre Dario Scardapane et Disney ? Le classique « les audiences ne sont pas suffisantes, on arrête tout », comme ce qui semble être arrivé à Wonder Man ? Quoi qu’il en soit, il faudra bien profiter de la saison 3 de Daredevil : Born Again. Si le calendrier suit celui des deux dernières, nous devrions pouvoir la lancer sur Disney+ en mars 2027.

Source : The Hollywood Reporter