Fan de Dardevil : Born Again ? Il y a une mauvaise nouvelle pour vous

Alors qu’elle termine sa post-production, on apprend que la saison 3 de Daredevil : Born Again signera la fin de la série diffusée sur Disney+. Dommage pour les fans de Matt Murdock et son équipe.

Daredevil : Born Again
Crédits : Disney+

Il aura fallu du temps avant que les fans de Daredevil retrouve leur héros préféré dans une série digne de ce nom. Après 3 saisons diffusées sur Netflix, la dernière en 2018, rien à se mettre sous la dent pendant plusieurs années. L’espoir renaît quand Disney+ donne son feu vert pour relancer Daredevil en 2022. Mais lors de la grève des scénaristes en 2023, la firme estime que la série n’est pas à la hauteur et exige que l’on reprenne tout à zéro.

Finalement, la bien nommée Daredevil : Born Again voit le jour en mars 2025. Critiques comme spectateurs sont enthousiastes face à ce récit sombre et violent. Une deuxième saison est diffusée en 2026, tandis qu’une troisième entame son tournage. Les premières images de la saison 3 rassurent d’ailleurs les plus exigeants. Tout semble donc aller pour le mieux, mais l’on apprend qu’il n’y aura pas de saison 4 pour Daredevil : Born Again.

Pas de saison 4 pour Daredevil : Born Again, la 3e sera la dernière

Selon nos confrères de The Hollywood Reporter, le contrat du showrunner de la série, Dario Scardapane, se termine et Disney a choisi de ne pas le renouveler. Une décision étonnante quand on sait que la post-production de la saison 3 n’est pas encore achevée. À ce stade, on ignore les raisons de cette séparation, ou qui va se charger de finir ce qu’il y a à faire avant la diffusion des épisodes en 2027. Une source affirme cependant que tout est presque bouclé.

Lire aussi – Daredevil Born Again saison 3 fait revenir un personnage mort dans la série Netflix

On ne peut qu’imaginer pourquoi cette fin abrupte. Un conflit entre Dario Scardapane et Disney ? Le classique « les audiences ne sont pas suffisantes, on arrête tout », comme ce qui semble être arrivé à Wonder Man ? Quoi qu’il en soit, il faudra bien profiter de la saison 3 de Daredevil : Born Again. Si le calendrier suit celui des deux dernières, nous devrions pouvoir la lancer sur Disney+ en mars 2027.

Source : The Hollywood Reporter


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 cacheraient le double du stockage annoncé : pourquoi c’est une bonne chose

La firme de Cupertino a annoncé, entre autres, deux nouvelles montres connectées lors de sa keynote de septembre : les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Mais si la marque…

X (Twitter) vous dira si vos posts sont moins visibles à cause de la loi

Le réseau social X ajoute de nouvelle données à sa fonctionnalité « Under The Hood », notamment relatives à la réduction de visibilité des posts en vertu des lois locales….

Comme votre frigo, les data centers européens pourraient bientôt recevoir leur propre étiquette énergie

L’essor de l’intelligence artificielle fait exploser les besoins en électricité des data centers européens. Face à cet appétit grandissant, l’Union européenne veut désormais y voir plus clair. Les plus grands…

Raspberry Pi ne veut pas que vous mettiez plus de mémoire RAM dans ses appareils

Sur les forums de Raspberry Pi, un membre de l’équipe confirme que l’entreprise bride volontairement la possibilité d’augmenter la capacité de mémoire RAM dans ses micro-ordinateurs. Voici ses arguments. Si…

Les lunettes connectées ont presque quadruplé leurs ventes en un an, mais une seule marque rafle tout

Longtemps cantonnées au rang de gadget, les lunettes connectées séduisent enfin le grand public. Un nouveau rapport fait état d’une croissance fulgurante de leurs livraisons au premier semestre 2026. Derrière…

Google jouait avec nos données de géolocalisation, l’entreprise condamnée à une amende de 403 millions d’euros

Nouvelle lourde amende infligée à Google en Europe, dont la politique de traitement des données de géolocalisation a été jugée contraire au RGPD. 403 millions d’euros. C’est le montant de…

L’iPhone Duo surchauffe quand il filme des vidéos en 4K

Un Youtubeur qui a pu prendre l’iPhone Duo en main a constaté que le smartphone chauffe très vite lorsqu’on veut filmer des vidéos en 4K à 60 images par seconde….

Spotify a trouvé un nouveau moyen pour vous pousser à payer un abonnement et il est très vicieux

Comme toute bonne plateforme de streaming qui se respecte, Spotify cherche toujours de nouveau levier de conversion pour ses utilisateurs sans abonnement. Or, il semblerait justement que la plateforme en…

iPhone 20 Pro : Apple prépare un design inédit avec écran incurvé sans bordures

Pour le 20e anniversaire de l’iPhone, Apple veut marquer le coup. L’entreprise développerait un smartphone au design incurvé sur les quatre côtés, sans bordures entourant l’écran. Apple vient de lancer…

AirPods 4 : profitez de la chute de prix sur les écouteurs Apple à réduction de bruit active

Lors de sa dernière Keynote, Apple a dévoilé son fameux iPhone pliant, l’iPhone Duo, mais aussi d’autres produits dont la nouvelle génération d’AirPods, les AirPods 5. À cette occasion, les…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.