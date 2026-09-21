L’iPhone Duo surchauffe quand il filme des vidéos en 4K

Un Youtubeur qui a pu prendre l’iPhone Duo en main a constaté que le smartphone chauffe très vite lorsqu’on veut filmer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

L’iPhone Duo a été présenté le 9 septembre 2026 lors de la keynote de rentrée d’Apple. Le premier smartphone équipé d’un écran pliable d’Apple sera disponible au mois d’octobre, mais certains médias et créateurs ont déjà eu l’opportunité de le prendre en main, voire de le tester. C’est le cas de la chaîne YouTube Mediastorm, qui a révélé en vidéo ses premières impressions sur l’iPhone Duo, et un premier défaut majeur dont il semble souffrir.

Il est expliqué que dans la plupart des situations, la dissipation thermique de l’iPhone Duo est bien gérée. L’appareil est doté d’une chambre à vapeur en guise de système de refroidissement, qui fait du bon travail dans la majorité des usages. Mais il est précisé que durant l’enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde, la zone située sous le module caméra chauffe très rapidement, et le smartphone en devient inconfortable à tenir en main.

L’iPhone Duo en difficulté pour filmer en 4K à 60 fps ?

Tout le monde n’utilise pas la capture 4K à 60 fps pour filmer ses vidéos, mais constater un tel problème sur un mobile aussi cher est regrettable. Pour les utilisateurs intensifs de vidéo, il paraît préférable de privilégier un iPhone 18 Pro, considéré comme le meilleur smartphone du marché en vidéo par les tests de DXOMARK.

Mediastorm pense que l’agencement interne du smartphone peut causer une telle surchauffe. La concentration de composants consommant de l’énergie et dégageant de la chaleur près des capteurs pourrait expliquer ce phénomène, sans qu’on puisse en être certain. Si c’est le cas, Apple risque de ne pas pouvoir corriger la mire. On peut encore espérer que l’origine du soucis soit logicielle et qu’elle puisse être corrigée dans une future mise à jour.

Autre motif d’espoir : Mediastorm a eu accès à une version de démonstration. Les iPhone Duo qui seront livrés aux clients tourneront sous une autre version du firmware. Il faut aussi prendre en compte que pendant les premiers jours, l’iPhone entre dans un mode d’optimisation qui peut brider ses performances et faire chuter son autonomie, avant un retour à la normale.