X (Twitter) vous dira si vos posts sont moins visibles à cause de la loi

Le réseau social X ajoute de nouvelle données à sa fonctionnalité « Under The Hood », notamment relatives à la réduction de visibilité des posts en vertu des lois locales. Voyons comment cela fonctionne.

« Bizarre, mon post sur X n’a été vu par presque personne, alors que d’habitude ce n’est pas le cas. Il a dû être shadow ban ». Vous avez déjà entendu cette phrase sans vraiment la comprendre ? Alors sachez que le « shadow ban », ou bannissement furtif, est une pratique qui consiste à masquer le contenu d’une personne sur un réseau social, ou, au pire, à réduire fortement sa visibilité. Le tout sans en avertir l’auteur et sans qu’il le sache.

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Une vidéo YouTube peut se faire « shadow ban » par exemple. De même qu’un post sur X (Twitter). Le souci, c’est qu’il est quasi impossible de prouver que c’est bien ça qu’il s’est produit. Du côté de la plateforme d’Elon Musk, on joue la transparence avec la généralisation de la fonction « Under The Hood », qui pourrait se traduire par « Sous Le Capot ». Elle permet désormais de savoir si la visibilité de votre post a été réduite après applications des lois locales.

X (Twitter) devient plus transparent avec « Under The Hood »

« En plus d’afficher les libellés appliqués à votre compte et à vos publications au cours du mois précédent, la fonctionnalité « Under The Hood » indique désormais si la visibilité de votre compte ou de vos publications a été restreinte pour se conformer à la législation locale. Vous pouvez ainsi voir si certaines de vos publications ont été bloquées dans un pays suite à une demande légale, et identifier le pays concerné », peut-on lire. Voilà qui devrait diminuer les plaintes pour bannissement furtif.

We’ve expanded Under The Hood after seeing people’s appreciation of more transparency into government-required content filtering. In addition to showing labels applied to your account and posts in the prior month, Under The Hood now shows if your account or posts had their… https://t.co/Op5rBnE1jg pic.twitter.com/ZUrbkO28ay — X Open Source (@XOpenSource) September 19, 2026

Pour accéder à « Under The Hood », vous devez remplir deux conditions : posséder un compte X vieux d’au moins un an et avoir posté au minimum 10 contenus sur son profil le mois précédent l’accès à l’outil. Si vous répondez à ces critères, direction la page d’Under The Hood.