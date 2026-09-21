AirPods 4 : profitez de la chute de prix sur les écouteurs Apple à réduction de bruit active

Lors de sa dernière Keynote, Apple a dévoilé son fameux iPhone pliant, l’iPhone Duo, mais aussi d’autres produits dont la nouvelle génération d’AirPods, les AirPods 5. À cette occasion, les AirPods 4 avec réduction de bruit active ont vu leur prix chuter. C’est l’occasion de s’équiper à prix mini.

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Les annonces de nouveaux produits Apple sont énormément commentées sur internet. Nouveaux modèles, fonctionnalités inédites, designs retravaillés… Et l’un des sujets les plus discutés et bien souvent le prix. En effet, les prix Apple sont bien souvent jugés excessifs pour les nouveaux produits. Et non sans raison !

Mais ce que l’on évoque moins, c’est la baisse des prix sur les anciens produits. Ainsi, les AirPods 5 sont sortis officiellement vendredi dernier à 149 euros pour la version standard et 169 euros pour la version avec recharge sans fil, autonomie améliorée et contrôle du volume sur les branches.

Mais il existe une alternative encore moins chère : les AirPods 4 avec réduction de bruit active qui sont passés de 159 euros à 139 euros sur Amazon. Pour ce prix, vous aurez la version avec réduction de bruit active, mais aussi le boîtier de charge sans fil. C’est donc un excellent choix si vous voulez des AirPods pas chers mais qui restent très intéressants.

Pourquoi choisir les AirPods 4 avec ANC ?

Les AirPods 4 avec ANC ne manquent pas d’atouts. Ils disposent d’un design qui assure un maintien optimal et un excellent confort pour pouvoir les porter pendant des heures sans vous en rendre compte. Ils sont aussi bien pensés puisque vous pouvez contrôler la lecture de votre musique ou de vos podcasts mais aussi répondre à un appel d’une simple pression sur la tige.

Les AirPods 4 ANC sont équipés d’une puce H2 qui offre un rendu audio haute fidélité. L’expérience sonore est à la fois large, précise et riche. La qualité audio profite bien sûr de la réduction de bruit active adaptative pour ne pas être gêné par les bruits extérieurs. Et pour une expérience encore plus immersive, vous disposez de l’audio spatial personnalisé.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est de 4 heures avec la réduction de bruit active et 5 heures sans. Le boîtier de recharge vous permet d’avoir en tout 30 heures d’écoute sans avoir à passer par la case prise électrique. En plus, le boîtier bénéficie de la recharge sans fil. Enfin, les AirPods 4 sont certifiés IP54. Ils résistent donc à la poussière, à la pluie et à la sueur.