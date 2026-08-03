Wonder Man : le showrunner explique pourquoi la série a été annulée et c’est évidemment la faute de Disney

La semaine dernière, l’annulation de Wonder Man a brutalement été annoncée par les médias avant d’être confirmée par les équipes de la série. En l’absence de communiqué de la part de Disney ou de Marvel, de nombreuses rumeurs ont commencé à circuler. Dans une vidéo publiée hier sur TikTok, son showrunner explique ce qu’il s’est réellement passé.

spider-man brand new day

Les fans de Wonder Man sont tombés de haut la semaine dernière. Ce vendredi 31 juillet, nous apprenions l’annulation brutale de la série pourtant très appréciée aussi bien par la critique que le public. La nouvelle a été d’autant plus surprenante que quelques mois auparavant, Disney avait donné le feu vert pour la production d’une deuxième saison — chose extrêmement rare à ce jour pour les séries Marvel.

À partir de là, les rumeurs ont commencé à fuser. Il y aurait finalement eu un problème avec le planning de Yahya Abdul-Mateen II, ou bien il s’agirait d’une stratégie marketing pour mettre en avant le MCU, ou encore mieux, il y aurait probablement un film en préparation à la place ! Vous vous en doutez, rien de tout ça n’est vrai : la véritable raison de l’annulation est bien plus terre-à-terre — et beaucoup plus déprimante.

Sur le même sujet — Wonder Man : voici où se place la nouvelle série Disney+ dans la chronologie du MCU

Pourquoi la série Wonder Man a réellement été annulée

Andrew Guest, le showrunner de la série, a publié hier une vidéo sur son compte TikTok où il revient sur l’affaire. Il y explique que toutes les rumeurs sont fausses. « Yahya, Destin, Sir Ben et moi-même avons tous adoré créer cette série, nous étions tous très motivés à l’idée de la poursuivre et impatients de nous y atteler. Les contrats avaient été signés. Les emplois du temps avaient été libérés. », raconte-t-il.

Tout avait d’ailleurs été mis en place pour lancer la production au plus vite, explique celui qui avait déjà écrit le brouillon du premier épisode de cette saison 2. « La salle des scénaristes devait ouvrir cette semaine. La production devait démarrer au début de l’année prochaine, mais Disney et Marvel ont décidé en interne que ce projet n’avait plus de sens pour eux, alors qu’il en avait un il y a encore quelques mois. »

Voilà donc la fameuse réponse. Disney et Marvel ont simplement acté que cette saison 2 ne servirait à rien (à comprendre certainement qu’elle ne rapporterait pas assez d’argent), et ce qu’importe les critiques très élogieuses reçues par celle-ci. Encore une belle occasion manquée.

@andrewgst #wonderman #marvel #season2 #marvelwonderman #mcu ♬ Monologues – Joel P West


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