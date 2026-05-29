Daredevil Born Again saison 3 : Bullseye dévoile son costume et les fans sont ravis

Des photos de tournage de la saison de Daredevil Born Again montre à quoi va ressembler Bullseye, célèbre antagoniste du super-héros. Son costume a été retravaillé pour l'occasion, pour le plus grand plaisir des fans.

daredevil born again saison 2

La saison 2 de Daredevil Born Again sur Disney+ est terminée. C'est désormais l'heure d'une longue attente pour les aficionados du justicier non-voyant. Heureusement, elle est entrecoupée de quelques révélations comme les premières photos de tournage de la saison 3, qui pour l'instant n'a pas de retard. L'occasion de confirmer le retour de certains personnages (mais pas de celui-ci qui devrait rester bel et bien mort).

Lire aussi – Daredevil Born Again : la saison 2 cache un énorme easter egg, et vous l’avez forcément raté

Ici, c'est Benjamin “Dex” Pointdexter qui est à l'honneur. Ou Bullseye, comme il se fait appeler une fois son costume enfilé. Incarné par Wilson Bethel depuis la saison 3 de Daredevil sur Netflix en 2018, l'agent du FBI tourmenté sera bien de la partie. Logique quand on se souvient qu'à la fin de la saison 2, il s'associe à Mr.Charles, un agent de la CIA aux méthodes douteuses. Bullseye en profite pour changer de costume et on peut déjà en avoir un très bon aperçu.

Voici à quoi va ressembler Bullseye dans la saison 3 de Daredevil Born Again

Ça saute au yeux sur les photos ci-dessous : le nouveau costume de Bullseye est bien plus fidèle à celui des comics. Plus “propre”, c'est surtout le casque qui le montre puisqu'il arbore enfin le logo de l'anti-héros, une cible stylisée. On note même ce qui semble être une caméra au centre de cette dernière. On imagine qu'en mission, Benjamin Pointdexter est en relation directe avec Mr.Charles, d'où la nécessité de lui envoyer des images en direct.

L'acteur lui-même participe à la montée de la “hype” en publiant sur son compte Instagram une courte vidéo dans laquelle il montre un gant affublé du logo de Bullseye. Si les fans doutaient encore de la volonté de coller au costume des comics, ils devraient être définitivement rassurés avec ça. La saison 3 de Daredevil Born Again est attendue sur Disney+ en mars 2027.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’IA générative plombe la productivité de milliers d’entreprises, ce rapport le prouve

L’intelligence artificielle devait faire gagner du temps aux entreprises. Dans les faits, elle en fait perdre à beaucoup d’entre elles. Un rapport chiffre pour la première fois l’ampleur du phénomène…

IA

Sony se lance enfin dans la course au RGB LED avec les Bravia 7 II et Bravia 9 II

Le 27 mai, Sony a enfin dévoilé ces télévisions premium pour l’année 2026. Il s’agit des Bravia 7 II et Bravia 9 II, deux modèles qui s’appuient sur la technologie…

TV

Fitbit Air : le nouveau bracelet connecté de Google a un problème de taille

Google a dévoilé un nouveau venu dans sa gamme de produits connectés Fitbit : le Fitbit Air, un bracelet sans écran conçu pour vous faire oublier que vous le portez. Les…

Google Messages corrige ce problème pour les smartphones en double SIM

Si vous avez l’habitude d’utiliser un smartphone muni de deux cartes SIM enregistrées, Google Messages va bientôt devenir plus pratique. Les utilisateurs qui sont équipés d’un mobile double SIM ne…

Voici à quoi va ressembler l’interface de l’iPhone avec iOS 27 (avec une Siri enfin au niveau)

Nous avons un premier aperçu d’iOS 27, qui se veut une mise à jour majeure pour l’expérience proposée par l’iPhone grâce à des fonctions IA et à une Siri enfin…

Le nouveau Fire TV Stick HD profite déjà d’une belle réduction chez Amazon : il est à moins de 30 €

Sorti en avril 2026, le nouvel Amazon Fire TV Stick HD est déjà en promo. À moins de 30 €, la nouvelle génération du dongle HDMI multimédia est l’accessoire parfait…

Test 007 First Light : le jeu d’action-aventure pop-corn qu’on espérait, mais le nouveau James Bond doit encore mûrir un peu

007 First Light constitue à la fois le retour de James Bond auprès du grand public près de cinq ans après le dernier long métrage mettant en scène le célèbre…

Test Xiaomi 17T Pro : un smartphone avec de beaux arguments mais pas sans défauts

Huit mois seulement après l’arrivée du 15T Pro, Xiaomi lance son successeur : le 17T Pro. Plus compact, le smartphone ne fait cependant aucune concession, que ce soit sur son…

Explosions, gel extrême, surtensions : ce laboratoire géant teste les batteries comme jamais

Une installation de stockage sur cinq tombe en panne dans le monde. Pour en finir, un laboratoire record vient d’ouvrir ses portes en Chine. Il peut faire exploser neuf containers…

Donné pour mort en Europe, Tesla réalise un retour que personne n’attendait

Tout le monde avait enterré Tesla en Europe. Le constructeur enchaîne pourtant trois mois de hausse d’affilée. Personne ne l’avait vu venir. Le marché européen des voitures électriques est en…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.