Daredevil Born Again saison 3 : Bullseye dévoile son costume et les fans sont ravis

Des photos de tournage de la saison de Daredevil Born Again montre à quoi va ressembler Bullseye, célèbre antagoniste du super-héros. Son costume a été retravaillé pour l'occasion, pour le plus grand plaisir des fans.

La saison 2 de Daredevil Born Again sur Disney+ est terminée. C'est désormais l'heure d'une longue attente pour les aficionados du justicier non-voyant. Heureusement, elle est entrecoupée de quelques révélations comme les premières photos de tournage de la saison 3, qui pour l'instant n'a pas de retard. L'occasion de confirmer le retour de certains personnages (mais pas de celui-ci qui devrait rester bel et bien mort).

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Ici, c'est Benjamin “Dex” Pointdexter qui est à l'honneur. Ou Bullseye, comme il se fait appeler une fois son costume enfilé. Incarné par Wilson Bethel depuis la saison 3 de Daredevil sur Netflix en 2018, l'agent du FBI tourmenté sera bien de la partie. Logique quand on se souvient qu'à la fin de la saison 2, il s'associe à Mr.Charles, un agent de la CIA aux méthodes douteuses. Bullseye en profite pour changer de costume et on peut déjà en avoir un très bon aperçu.

Voici à quoi va ressembler Bullseye dans la saison 3 de Daredevil Born Again

Ça saute au yeux sur les photos ci-dessous : le nouveau costume de Bullseye est bien plus fidèle à celui des comics. Plus “propre”, c'est surtout le casque qui le montre puisqu'il arbore enfin le logo de l'anti-héros, une cible stylisée. On note même ce qui semble être une caméra au centre de cette dernière. On imagine qu'en mission, Benjamin Pointdexter est en relation directe avec Mr.Charles, d'où la nécessité de lui envoyer des images en direct.

First look at Bullseye's new suit in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. pic.twitter.com/fM6z75Eka6 — MCU Film News (@MCUFilmNews) May 28, 2026

L'acteur lui-même participe à la montée de la “hype” en publiant sur son compte Instagram une courte vidéo dans laquelle il montre un gant affublé du logo de Bullseye. Si les fans doutaient encore de la volonté de coller au costume des comics, ils devraient être définitivement rassurés avec ça. La saison 3 de Daredevil Born Again est attendue sur Disney+ en mars 2027.