Daredevil Born Again : la série serait catastrophique, Disney reporte la sortie pour tout refaire

La prochaine série Daredevil : Born Again pour Disney+ subit des changements en coulisses. Entre licenciements en série et redémarrage créatif, la série risque de prendre un gros retard par rapport au calendrier initial.

Après avoir repris son rôle de Matthew Murdock dans Spider-Man : No Way Home et She-Hulk, le diable de Hell's Kitchen incarné par Charlie Cox a finalement eu droit à sa propre série Marvel Disney+, Daredevil : Born Again. Ce projet de 18 épisodes est la plus longue série télévisée de la franchise, mais tout ne semble pas se passer comme prévu en coulisse.

THR rapporte que Marvel a discrètement renvoyé ses scénaristes principaux, Chris Ord et Matt Corman, en septembre et a également libéré les réalisateurs pour le reste de la saison de leur contrat, signe d'un important redémarrage créatif de la série à venir.

Disney n’est pas satisfait de la série Daredevil et veut tout reprendre de A à Z

Selon le rapport, moins de la moitié des 18 épisodes ont déjà été tournés, mais c'est suffisant pour que Marvel se rende compte que la série, dans sa version actuelle, ne fonctionne tout simplement pas. Marvel est maintenant à la recherche de nouveaux scénaristes et réalisateurs, et il semble qu'il s'agisse principalement d'une refonte créative qui ne fera qu'emprunter des éléments déjà tournés.

Le problème avec la vision d'Ord et Corman est qu'ils « ont créé une série judiciaire qui ne ressemble pas à la version Netflix [de la série Daredevil], connue pour son action et sa violence », d’après le rapport. Apparemment, Charlie Cox n'a même pas enfilé le costume rouge de Daredevil avant le quatrième épisode de la série MCU.

La série de Disney+ devait servir de réintroduction du personnage, et prévoyait même de mettre en scène une partie du casting original de Netflix, notamment Vincent D'Onofrio et Jon Bernthal dans les rôles de Kingpin et de Punisher. Le tournage a débuté en mars 2023, avant d'être interrompu par les grèves des scénaristes qui ont bouleversé l’industrie du cinéma ces derniers mois. Heureusement, les studios et les acteurs seraient parvenus à un accord, donc les productions devraient toutes reprendre prochainement.

Il reste maintenant à voir quand la nouvelle série Daredevil Born Again sera lancée sur Disney+. Pour rappel, deux saisons sont déjà prévues, et la série devrait faire partie de la phase 5 du MCU.