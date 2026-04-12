Daredevil Born Again : la saison 2 cache un énorme easter egg, et vous l’avez forcément raté

Les fans les plus avisés de la série Daredevil Born Again ont pu apercevoir un easter egg particulièrement intéressant. Celui-ci apparaît dans l’épisode 4 de la saison 2 de la série disponible sur Disney+.

La série Daredevil Born Again aura fait tout son possible pour combler les fans du MCU. Celle-ci a par exemple marqué le retour de Jon Bernthal dans la peau du Punisher, pour le plus grand bonheur des lecteurs de comics. La série Disney+ nous a également appris ce qui est arrivé à Spider-Man après No Way Home. Mais désormais, c’est au tour de la saison 2 de Daredevil : Born Again, avec son lot de surprises et… d’easter eggs cachés…

Le quatrième de la saison 2 de Daredevil Born Again cache en effet un détail difficile à détecter. Au cours de cet épisode, baptisé « Gloves Off », Daredevil affronte l’un de ses pires ennemis, à savoir le super-vilain Bullseye. Le combat se déroule de nuit, ce qui limite la visibilité des détails.

Mais certains fans, dont le compte X Marvel Perfect Gifs & Clips, ont pu déceler un détail aussi discret que troublant. En effet, à gauche du cadre, on peut rapidement apercevoir une vitre cassée. Dans la pièce en question, deux lumières de type néon sont alignées.

La forme créée par la superposition de la vitre cassée et de l’arrière-plan sombre, accompagnée des deux sources de lumière, rappelle fortement le visage d’un autre personnage du MCU : The Watcher, alias Uatu.

Daredevil: Born Again S2 pic.twitter.com/o7Q2E5G0N1 — Marvel Perfect Gifs & Clips (@MCUPerfectGifs) April 9, 2026

Daredevil : Born Again : Uatu va-t-il faire son apparition dans la saison 3 ?

Ce dernier est l’un des personnages centraux de la série What If…?, également disponible sur Disney+. D’ailleurs, sa troisième saison promet des connexions inattendues avec le MCU. Et pour cause : le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déjà laissé entendre que des personnages de What If…? pourraient apparaître dans le MCU principal.

Alors, est-ce que The Watcher va faire son apparition dans Daredevil Born Again ? Rien n’a été confirmé pour l’instant par Disney+. Toutefois, si cela devait être le cas, celui-ci pourrait être interprété par Jeffrey Wright, qui a prêté sa voix à Uatu dans la série animée What If…?.

Quoi qu’il en soit, Daredevil : Born Again est loin d’être terminée. En effet, après la saison 2, la série Disney+ aura bel et bien le droit à une saison 3, qui a été officiellement confirmée par la plateforme de streaming.