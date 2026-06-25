Daredevil Born Again saison 3 fait revenir un personnage mort dans la série Netflix

Les photos de tournage de la saison 3 de Daredevil s'enchaînent. Cette fois-ci, elles confirment l'arrivée d'une personnage censé être mort. Deux fois même : d'abord dans la série Daredevil de Netflix, puis dans la série The Defenders.

Voir un personnage de film ou de série que l'on aime bien mourir à l'écran, c'est triste. Sauf si l'on se trouve dans l'univers Marvel. La résurrection d'un super-héros ou d'un super-vilain y est monnaie courante. Parfois il s'agit du même, parfois d'une version alternative provenant d'un univers parallèle. Pratique. Et pas la peine de justifier ça avec des pouvoirs mystiques. Il arrive tout simplement que le personnage “s'en soit juste sorti in extremis“.

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Voilà comment les scénaristes devraient justifier un retour attendu dans la saison 3 de Daredevil Born Again sur Disney+. Ce n'était pas gagné : il s'agit de quelqu'un mort dans la saison 2 de Daredevil sur Netflix, ressuscité, puis de nouveau tué dans la série The Defenders. Mais visiblement, il en faut bien plus pour s'en débarrasser, ce dont les fans ne vont pas se plaindre, au contraire. Vous avez deviné de qui il s'agit ?

La saison 3 de Daredevil ressuscite une héroïne pour le plus grand plaisir des fans

La réponse est Elektra, tour à tour ennemie, alliée, voire amante de Daredevil. Sa présence est confirmée par des photos de tournage, dont vous pouvez voir une partie ci-dessous. Après le costume de Bullseye, nous pouvons constater que celui d'Elektra sera également fidèle au comics. Pas de surprise niveau casting, c'est toujours l'actrice française Élodie Yung qui prête ses traits à l'experte en saï.

First look at Elodie Yung as Elektra on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. pic.twitter.com/UxmCLIcM9v — Marvel Updates (@marvel_updat3s) June 24, 2026

Pour le moment, on ne peut que spéculer sur le rôle que tiendra Elektra dans les prochains épisodes de Daredevil Born Again. Se présentera-t-elle comme une alliée ou une antagoniste ? Et que va en penser Karen Page, la compagne actuelle de Matt Murdock ? Elle ne devrait pas accueillir pas le retour de cette ex flamboyante avec joie. Daredevil Born Again saison 3 sera diffusé sur Disney+ à partir du mois de mars 2027.