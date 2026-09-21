iPhone 20 Pro : Apple prépare un design inédit avec écran incurvé sans bordures

Pour le 20e anniversaire de l’iPhone, Apple veut marquer le coup. L’entreprise développerait un smartphone au design incurvé sur les quatre côtés, sans bordures entourant l’écran.

Apple vient de lancer ses iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ces nouveaux modèles n’apportent que peu de nouveautés par rapport à leurs prédécesseurs, notamment en termes de design. A part une réduction de la taille du Dynamic Island et de nouvelles couleurs, ils ressemblent comme deux gouttes d’eau aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, reprenant entre autres leur îlot photo au dos.

Mais l’année prochaine, on s’attend à des changements importants. Apple va célébrer le 20e anniversaire de son produit phare et préparerait des évolutions d’envergure pour marquer l’occasion, comme ce fut le cas à l’époque pour l’iPhone X et sa fameuse encoche. On s’attend par exemple à ce que les modèles de 2027 soient nommés iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max (ou iPhone XX Pro et iPhone XX Pro Max), sautant l’iPhone 19. Cela avait été le cas en 2017, lorsqu’on était passé directement de l’iPhone 8 à l’iPhone X.

Pas de caméra selfie sous l’écran pour les iPhone 20 Pro

Il a aussi été question d’une conception tout en verre et sans boutons physiques, ce qui est loin d’être confirmé aujourd’hui. Nous avons par contre des indications sur l’écran de ces appareils. Selon les informations du leaker Digital Chat Station, bien connu de l’industrie, les deux modèles seraient équipés d’un affichage incurvé sur les quatre côtés et sans bordures autour.

La diagonale d’écran de l’iPhone 20 Pro mesurerait 6,41″, celle de l’iPhone 20 Pro Max 6,96″, en hausse par rapport aux tailles actuelles, ce qui est logique si l’écran vient déborder de part et d’autre des mobiles. Ce type de design a été tendance pendant quelques années sur les smartphones Android haut de gamme, qui l’ont abandonné depuis quelques années pour revenir à un écran plat avec fines bordures. La durabilité des appareils, les conséquences sur le confort de la prise en main et les coûts de production ont eu raison de ce design. Peut-être qu’Apple a trouvé des solutions à ces problèmes.

Autre enseignement de ce rapport : la présence d’un écran perforé, sans qu’il soit clair s’il s’agit de Dynamic Island ou d’un simple poinçon. Nous n’aurons en tout cas pas de caméra frontale sous l’écran, comme c’est le cas sur l’iPhone Duo.