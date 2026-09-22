Raspberry Pi ne veut pas que vous mettiez plus de mémoire RAM dans ses appareils

Sur les forums de Raspberry Pi, un membre de l’équipe confirme que l’entreprise bride volontairement la possibilité d’augmenter la capacité de mémoire RAM dans ses micro-ordinateurs. Voici ses arguments.

Raspberry Pi 5
Crédits : Raspberry Pi

Si petits qu’ils soient, les micro-ordinateurs Raspberry Pi n’ont pas échappé à la crise de la RAM et à l’augmentation de prix qui va avec. Cela n’empêche pas les plus enthousiastes de s’en procurer un et, parfois, de chercher à le faire évoluer. Comme un PC au format plus classique en somme. C’est ce qu’a tenté de faire l’internaute répondant au pseudonyme de in_sympathy sur les forums de Raspberry Pi.

Détenteur d’un Raspberry Pi CM5 doté de 2 Go de RAM, il a voulu remplacer le module de RAM, soudé, par un autre de 4 Go. L’opération s’est déroulée sans encombre, du moins en apparence, mais l’appareil détecte toujours qu’il possède 2 Go de RAM, pas 4.

Le bricoleur se tourne alors vers les forums pour voir si quelqu’un a une idée, et la première réponse qu’il reçoit étonne : « La capacité de la mémoire vive ne peut plus être modifiée maintenant. Certains effectuaient la mise à niveau, puis revendaient l’appareil comme s’il s’agissait du modèle d’origine ». Et un modérateur du forum, également ingénieur chez Raspberry Pi, confirme.

Les Raspberry Pi verrouillé « sur leur capacité de RAM d’origine »

« Nous achetons de la mémoire RAM en grandes quantités à des conditions commerciales très avantageuses. Il peut toutefois arriver que certains composants soient disponibles à moindre coût auprès de tiers. Il s’agit généralement de petites quantités que nous n’avons pas testées nous-mêmes », démarre l’ingénieur.

Il explique ensuite la raison de cette limitation : « […] Une opération financièrement intéressante consisterait à acheter un appareil équipé, par exemple, de 2 Go de RAM, à remplacer ce module par une barrette de 8 Go d’origine douteuse, puis à revendre l’appareil comme étant doté de 8 Go ».

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Outre le côté malhonnête de la chose, « cette pratique fait toutefois peser un risque sur l’utilisateur, la carte n’ayant pas été testée par nos soins, et engendre une charge de support potentielle pour nous, les clients risquant de se plaindre de la fiabilité des appareils. Nous supprimons donc tout intérêt commercial à cette pratique en verrouillant les appareils sur leur capacité de RAM d’origine ».

Techniquement, remplacer la RAM de son Raspberry Pi est possible, mais pour fonctionner, cela nécessite de reprogrammer plusieurs paramètres manuellement. C’est donc une opération bien plus complexe qu’ajouter une barrette à son PC fixe et, comme vous le constatez, l’entreprise ne vous dira pas comment faire.


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