Les lunettes connectées ont presque quadruplé leurs ventes en un an, mais une seule marque rafle tout

Longtemps cantonnées au rang de gadget, les lunettes connectées séduisent enfin le grand public. Un nouveau rapport fait état d’une croissance fulgurante de leurs livraisons au premier semestre 2026. Derrière ce succès, une seule marque rafle pourtant la quasi-totalité du gâteau.

Pendant des années, les lunettes connectées ont fait figure de curiosité technologique. L’échec retentissant des Google Glass pesait encore sur tout le secteur. Depuis, les assistants dopés à l’intelligence artificielle leur ont redonné de l’attrait. Désormais, les nouveaux venus se bousculent, comme le montre notre prise en main des Vive Eagle de HTC. Samsung a aussi présenté les siens cet été.

Cet engouement inquiète pourtant une partie du public. Équipées de caméras discrètes, ces paires peuvent capturer n’importe qui à son insu. Des parades apparaissent, à l’image de l’application Nearby Glasses, capable de repérer les lunettes connectées en train de filmer à proximité. Malgré ces craintes, un rapport paru ce lundi décrit un marché en pleine accélération. Un seul acteur en récolte les fruits.

Meta détient 94 % des lunettes connectées sans écran livrées dans le monde

D’après le dernier rapport de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de lunettes connectées ont bondi de 263 % au premier semestre 2026 sur un an. À eux seuls, les modèles sans écran pèsent 96 % du total. Sur ce segment, le groupe de Mark Zuckerberg écrase la concurrence avec 94 % des parts, porté par ses Ray-Ban Meta. Ses volumes ont grimpé de 260 % en douze mois. Loin derrière, Xiaomi et Alibaba plafonnent à 1 % chacun.

Côté géographie, l’Amérique du Nord absorbe la moitié des lunettes connectées sans écran, devant l’Europe de l’Ouest avec 28 %. Sur les modèles équipés d’un affichage, la hausse atteint même 449 %. Meta y perd pourtant sa première place. Le chinois Rokid s’empare de 41 % de ce marché, contre 37 % pour l’américain. La Chine concentre à elle seule 45 % des livraisons de ces montures à écran.

Pour la suite, Counterpoint table sur une croissance durable, portée par l’offensive de Google, Samsung et Apple face aux Ray-Ban Meta. Selon plusieurs rumeurs, la firme de Cupertino viserait 2027 pour lancer ses propres lunettes connectées sans écran, pilotées par Siri. Le cabinet d’analyse s’attend aussi à voir émerger des modèles dépourvus de caméra, ou dotés d’un capteur réservé à la compréhension de l’environnement plutôt qu’à la prise de photos ou de vidéos. En attendant, le leader roule encore sur une autoroute presque déserte.