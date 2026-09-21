Spotify a trouvé un nouveau moyen pour vous pousser à payer un abonnement et il est très vicieux

Comme toute bonne plateforme de streaming qui se respecte, Spotify cherche toujours de nouveau levier de conversion pour ses utilisateurs sans abonnement. Or, il semblerait justement que la plateforme en ait trouvé un nouveau. Et il risque fortement de vous déplaire.

Spotify
Crédits : 123RF

Ces dernières années, Spotify a eu son lot de décisions controversées. Si l’on écarte les financements polémiques dont est accusée la firme suédoise et que l’on se concentre uniquement sur son application, on peut entre autres citer la mise en avant excessive des “artistes” IA qui gâche l’expérience de nombreux utilisateurs depuis des mois — tant et si bien que Spotify a depuis promis de lutter contre leur prolifération.

Et ce n’est visiblement pas fini. Depuis ses débuts, le service de streaming offre un accès gratuit à son catalogue musical, moyennant des interruptions extrêmement fréquentes de la publicité et une ribambelle de désagréments plus ou moins supportables, comme l’ordre aléatoire des morceaux dans un album. Il faudra apparemment bientôt en ajouter un nouveau à la liste : le blocage des nouvelles sorties pendant trois jours.

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Spotify ampute encore les utilisateurs sans abonnement d’une fonctionnalité

L’information nous vient tout droit de Reddit, où un internaute a partagé une capture d’écran de son application. Alors que celui-ci a essayé d’écouter un album fraîchement sorti, un message d’alerte s’est affiché sur son écran : « Voulez-vous écouter ceci dès maintenant ? Écoutez maintenant avec Premium, ou gratuitement 3 jours après sa sortie. »  Autrement dit, Spotify veut désormais empêcher les utilisateurs sans abonnement d’accéder directement aux nouvelles sorties musicales.

À la place, ces derniers devront attendre 3 jours pour avoir le droit d’écouter le morceau ou l’album, ou bien céder et payer pour un abonnement. Il est possible que ce blocage ait lieu uniquement en Inde, pays d’origine de l’internaute ayant posté la capture d’écran, car cela correspondrait à une récente décision d’Univeral d’instaurer un délai de 3 jours après sortie dans le pays. Mais il est aussi très probable que cette mesure s’étende à terme au reste du monde, et ce, bien que la réaction des utilisateurs soit dans l’ensemble très négative.


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