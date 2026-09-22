Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 cacheraient le double du stockage annoncé : pourquoi c’est une bonne chose

La firme de Cupertino a annoncé, entre autres, deux nouvelles montres connectées lors de sa keynote de septembre : les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Mais si la marque à la pomme annonce 64 Go de stockage pour chacun de ces deux modèles, ces derniers pourraient en réalité embarquer le double de cette capacité. Et il y aurait une bonne raison à cela.

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a officialisé toute une salve de nouveaux produits aux côtés de son tout premier smartphone pliant, l’iPhone Duo. Parmi eux, deux montres connectées : l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4. La firme de Cupertino a détaillé leurs atouts les plus importants, mais elle n’aurait pas dévoilé tous leurs secrets.

C’est en tout cas ce que suggère le présumé démontage de ces deux montres par un chercheur en matériel informatique. Sur Weibo, il affirme que l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 cachent en réalité une puce flash fabriquée par SK Hynix de 128 Go – soit le double de la capacité annoncée par la marque à la pomme.

Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 embarqueraient en réalité 128 Go de stockage

L’internaute, qui se fait appeler White rice fried white rice sur le réseau social chinois, ne présente pas un long historique de leaker. Impossible, donc, de savoir à quel point sa fuite peut être considérée comme fiable – ou non. Mais si sa déclaration est à prendre avec des pincettes, qu’elle s’avère exacte ne serait pas étonnant.

Pour faire simple : l’écriture et l’effacement des données, ça use, non pas les souliers, mais les cellules de stockage. C’est pourquoi les fabricants de puces réservent à cette usure un espace de stockage dédié qui reste inaccessible à l’utilisateur. Et, comme le souligne PhoneArena, en enregistrant des données de santé et en les synchronisant en permanence, une montre connectée est, de ce fait, particulièrement sensible à ce phénomène d’usure.

Concrètement, si ce chercheur chinois dit vrai, cela ne changera absolument rien au quotidien des propriétaires d’une Apple Watch Series 12 ou Ultra 4, ces 64 Go « supplémentaires » (par rapport à la capacité officiellement affichée par Apple) étant verrouillés. En revanche, cela pourrait avoir une incidence sur la durabilité de ces wearables.

Cela pourrait en effet permettre aux deux montres d’absorber les mises à jour watchOS sereinement – et plus longtemps. La firme de Cupertino a présenté pour ces deux modèles des fonctionnalités embarquées plus lourdes, qui impliquent fatalement une écriture de données plus importante (et donc de l’usure) : des mesures toujours plus précises pour une meilleure compréhension de la santé et des montres connectées plus intelligentes que jamais, mais également une architecture biométrique « révolutionnaire » pour le modèle Ultra.

De futurs démontages d’Apple Watch Series 12 ou Ultra 4 confirmeront – ou infirmeront – peut-être ce qui reste, pour le moment, de la spéculation.