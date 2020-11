EMUI 11 : Huawei dévoile le calendrier de déploiement de la mise à jour

EMUI 11 sera déployé en version finale à partir du mois de décembre 2020. Sans surprise, la mise à jour sera d'abord proposée sur les derniers smartphones haut de gamme de Huawei, les P40. Dans un second temps, le firmware sera déployé sur les smartphones sortis sur le marché en 2019. Voici le calendrier de déploiement de la surcouche Android dépouillée de Google.

En septembre dernier, Huawei a levé le voile sur EMUI 11, une nouvelle version de son interface Android. Comme on s'y attendait, les Mate 40 et Mate 40 Pro, les derniers haut de gamme de la marque, ont été les premiers à profiter de la mise à jour basée sur Android 10. Dans un second temps, Huawei a ouvert le programme beta d'EMUI 11 à une poignée de smartphones récents, dont les Huawei P30 et P30 Pro.

Via un communiqué de presse, la marque chinoise a finalement levé le voile sur le calendrier de déploiement de la version finale et stable de la mise à jour. Comme annoncé, le déploiement débutera dans le courant du mois de décembre 2020 et se poursuivra jusqu'en mars prochain.

Huawei révèle les dates des mises à jour vers EMUI 11

Sans grande surprise, Huawei déploie en priorité sa nouvelle surcouche sur les smartphones haut de gamme sortis récemment sur le marché. La mise à jour sera donc proposée dès le milieu du mois de décembre sur les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Aux dernières nouvelles, le déploiement débutera vers le 17 décembre. Dans la foulée, le firmware sera disponible sur les Mate 30 Pro.

La deuxième vague de déploiement comporte des smartphones haut de gamme lancés en 2019, dont les Mate Xs pliables, et s'étalera jusqu'en mars 2021. Pour rappel, tous les smartphones compatibles avec EMUI 11 pourront installer HarmonyOS, l'alternative chinoise à Android, quand elle sera disponible. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur EMUI 11, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.