Huawei EMUI 11 : nouveautés, date de sortie, téléphones compatibles, toutes les infos sur la nouvelle interface

EMUI 11, la nouvelle interface des smartphones Huawei, est enfin officialisé. Comme chaque année, elle apporte tout un lot de nouveautés pertinentes. Actuellement disponible en bêta test, nous avons pu jouer un peu avec. Pour tout savoir sur EMUI 11, c’est par ici que ça se passe.

Tantôt appelé fork, surcouche ou tout simplement interface, un environnement « customisé » est présent sur tous les smartphones Android, à quelques rares exceptions près. Du côté de Samsung, on trouve par exemple One UI. Chez OnePlus, c’est OxygenOS qui fait palpiter tous les smartphones de la marque, tandis que chez Xiaomi, on profite d’une interface baptisée MIUI. Chacune d’entre elles offre de nombreuses fonctionnalités que l’on ne trouve pas sur Android stock : elles permettent de personnaliser l’environnement, d’exploiter les composants propres à un modèle de smartphone, etc.

Destiné aux smartphones et tablettes Huawei, EMUI est l’interface propre à la marque chinoise qui connaît de tant déboires à l’heure actuelle. Malgré l’interdiction de faire tout type de commerce avec Google, et les restrictions qui en découlent par rapport à Android et aux Google Mobile Services, Huawei n’en oublie pas pour autant ses utilisateurs. La marque continue à améliorer sa surcouche et la propose désormais en version 11 à destination de ses appareils. EMUI 11 débarque donc ! Nous avons déjà eu l’occasion de le tester, on fait donc le point sur toutes ses nouveautés, sa date de disponibilité et sur les modèles qui pourront en profiter.

Quand sort EMUI 11 ?

La nouvelle interface est d’ores et déjà accessible aux beta-testeurs. Si l’on se réfère au calendrier habituellement observé par Huawei, la version finalisée devrait déployée sur l’ensemble des smartphones compatibles d’ici la fin d’année / tout début d’année prochaine.

Quels sont les smartphones compatibles avec EMUI 11 ?

À l’heure actuelle, seuls quelques appareils sont compatibles avec la bêta d’EMUI 11. En voici la liste :

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei nous a bien précisé que seuls ces appareils sont aptes à recevoir à la bêta de EMUI 11, et aucun autre pour le moment. En revanche, on peut raisonnablement espérer que d’autres modèles de smartphones profiteront d’EMUI 11 une fois la surcouche totalement finalisée. Croisons très fort les doigts pour que la gamme de P30 (par exemple) bénéficie très prochainement de la nouvelle interface.

Une interface basée sur Android 10

Alors que Google vient tout juste d’annoncer la disponibilité d’Android 11 en version finalisée, la question se pose : EMUI 11 repose-t-il sur la toute dernière édition de l’OS de Google ou Huawei a-t-il été contraint se tourner du côté de l’ancienne version ? La réponse risque de ne pas plaire à celles et ceux qui espérer profiter des nombreuses innovations apportées par Android 11 sur leur smartphone Huawei : qu’il s’agisse de la version bêta ou de la version finalisée, EMUI 11 est basé sur Android 10. Pourquoi un tel choix, alors qu’Android 11 est disponible en bêta depuis plusieurs mois et que la version finalisée vient d’ailleurs tout juste de sortir ?

Quelques jours avant la diffusion finalisée d’Android 11, nous avons donc posé la question à Huawei, et avons obtenu la réponse suivante : « Android 11 est actuellement en bêta. Il n’est pas finalisé et avons donc entièrement développé la nouvelle version d’EMUI sur Android 10. L’édition finale d’EMUI 11 reposera elle aussi sur Android 10, nous ne comptons pas tout redévelopper. Il faudra attendre donc la prochaine version d’EMUI pour profiter d’Android 11. »

Ce choix reste étonnant puisqu’à la même époque l’an passé, Huawei commençait déjà à diffuser une version bêta-test d’EMUI 10… sous Android 10. Un problème de timing, est-ce bien sûr ?

Liste des nouveautés d’EMUI 11

L’affichage Always On Display devient personnalisable

Le mode AOD (appelé Thème d’écran éteint sur les téléphones Huawei) s’enrichit d’une petite fonctionnalité qui permet de mieux personnaliser l’affichage à l’écran. On peut désormais intégrer à cet écran une image, une vidéo ou un GIF animé. Si Huawei propose certaines images par défaut, il est possible d’ajouter ses propres clichés ou vidéos.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de se rendre sur les Paramètres, puis de sélectionner les options Ecran d’accueil & fond d’écran > Thème d’écran éteint.

L’application Galerie s’enrichit d’une petite nouveauté

L’application Galerie s’améliore : les albums profitent désormais d’un nouveau mode d’affichage en 4:3. Huawei explique également que l’onglet Photos bénéficie désormais d’un mode d’affichage par mois ou par jour (pincez l’écran à deux doigts, comme vous le feriez pour zoomer ou dézoomer sur une photo). Pour notre part, cette fonctionnalité était déjà présente sur les anciennes versions d’EMUI et de l’application Photos.

Les transitions s’améliorent

Huawei a optimisé son système dédié aux animations, en prenant en considération cette fois « le facteur humain ». Ainsi, les animations de transition sont plus fluides et plus discrètes, de manière à ne pas détourner l’attention de l’utilisateur lorsqu’un élément se déplace à l’écran.

Des icônes plus animées

Avec EMUI 11, ce sont pas moins de 17 icônes qui profitent d’un nouveau look et de nouvelles animations. Parmi elles, on trouve l’icône 5G, le microphone, l’icone de composition de numéro de téléphone, le mode nuit, etc.

Le mode vibreur se synchronise sur la sonnerie

Vous l’avez très certainement remarqué, quand le mode vibreur est activé et que le téléphone se met à sonner, les vibrations émises par le smartphone sont toujours les mêmes. Huawei a décidé de changer tout ça et de synchroniser le vibreur sur la sonnerie. Les vibrations se calent donc sur la sonnerie sélectionnée par l’utilisateur, ce qui est plutôt une bonne idée. Manque de chance, c’est l’unique nouveauté qui n’est pas disponible sur notre modèle de test à l’heure actuelle. Quoi qu’il arrive, nous remettrons à jour cet article dès qu’une nouvelle bêta ou la version finalisée d’EMUI 11 sera déployée.

Un mode multifenêtre mieux pensé

Comme le décrit Huawei, le multifenêtrage permet de « mener plusieurs tâches de front en toute simplicité grâce aux fenêtres flottantes, à la partition d’écran ou à une combinaison des deux ».

Avec EMUI 11, les développeurs ont repensé la façon dont les applications peuvent s’afficher les unes à côté des autres ou par-dessus les autres. Jusqu’alors, sous EMUI 10, il était possible de placer une application dans une fenêtre, plutôt que de l’afficher en plein écran. De quoi offrir à l’utilisateur un mode multifenêtre et lui permettre d’effectuer plusieurs tâches à l’écran. En revanche, il n’était pas envisageable de faire en sorte qu’une application s’affiche en se superposant à une autre, sans gêner l’utilisation de celle qui se trouve en dessous.

Huawei a fini par trouver une solution à cet épineux problème : il est possible désormais d’afficher une application comme celle dédiée aux SMS dans une petite bulle discrète et à moitié transparente. Dès lors si vous êtes en train de jouer, il vous est possible de consulter tous vos messages dans pour autant interrompre vos parties. Et vous avez même le moyen de répondre au message que vous venez de recevoir, même l’opération exige de bons yeux et un peu de dextérité.

Seconde nouveauté : il est désormais possible de régler la taille d’affichage d’une application en mode fenêtré. Pour cela, il suffit de presser l’un des angles gauche ou droit, en bas de la fenêtre de l’application.

L’affichage de plusieurs fenêtres du smartphone sur l’écran du PC est possible

Là encore, avec EMUI 11, Huawei peaufine des fonctionnalités déjà présentes au sein de la précédente édition de sa surcouche. Ainsi, le mode Multi-screen Collaboration passe désormais en version 3.0 et permet désormais d’afficher plusieurs fenêtres provenant du smartphone sur un seul et même écran d’un PC.

Vous pouvez par exemple lancer une vidéo et ouvrir votre navigateur sur votre téléphone Huawei, et faire en sorte que les deux applications s’affichent dans deux fenêtres bien distinctes sur votre ordinateur.

Notez que cette fonctionnalité est exclusive aux PC Huawei, en l’occurrence les MateBook.