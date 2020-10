EMUI 11 serait la dernière interface Android de Huawei avant HarmonyOS

EMUI 11 pourrait être la dernière interface Android de Huawei avant HarmonyOS. C'est en tout cas ce que laisse entendre une déclaration de Weng Chenglu, responsable du développement logiciel du constructeur.

Comme vous le savez peut-être, HarmonyOS doit s'imposer à terme comme une alternative viable à Android. Le déploiement du système d'exploitation maison de Huawei doit d'ailleurs débuter l'année prochaine. Le constructeur a annoncé une première phase de bêta en janvier 2021.

Et plus récemment, la firme de Shenzhen a dévoilé le calendrier de déploiement de son OS. Sans surprise, les derniers flagships de la marque comme les Mate 40 et Mate 40 Pro seront les premiers à migrer sous HarmonyOS. Or, ce mercredi 28 octobre 2020, nos confrères du site MyDrivers ont relayé des déclarations intéressantes de la part de Weng Chenglu, responsable du développement logiciel chez Huawei.

EMUI 11 : un OS pour assurer la transition vers HarmonyOS ?

Le cadre détaille les liens existant entre EMUI 11 et HarmonyOS. Ils confirment que les deux systèmes d'exploitation partagent le même framework, notamment au niveau des performances et des prévisions système. “En somme, EMUI 11 et HarmonyOS réutilisent de plus en plus de technologies basiques”, résument les journalistes de MyDrivers.

En septembre 2020, Huawei confirmait que tous les smartphones sous EMUI 11 seraient compatibles avec HarmonyOS. À ce sujet, Weng Chenglu précise que HarmonyOS serait disponible en téléchargement pour tous les possesseurs d'appareils sous EMUI 11 en octobre 2021. Si l'on s'amuse à lire entre les lignes, cela signifie que EMUI 11 pourrait être la dernière version d'EMUI, avant une transition définitive vers HarmonyOS.

Grâce aux similarités que partagent les deux OS, Huawei pourrait procéder facilement à une migration vers HarmonyOS en cas de nouvelles complications avec Google, notamment si les États-Unis continuent de cibler l'entreprise avec d'autres sanctions commerciales. Pour l'instant, HarmonyOS n'est disponible que sur quelques appareils Huawei et Honor, comme la Smart TV 4K Honor Vision. La version de l'OS destinée aux smartphones reste un mystère.

Il ne faudra cependant pas attendre très longtemps avant de la découvrir. En effet, le PDG de Huawei Richard Yu a confirmé qu'un smartphone sous HarmonyOS serait lancé dès 2021. Au cours de l'année, le système d'exploitation sera déployé progressivement sur “les smartphones, smart TV, smartwatch, PC, voitures et d'autres produits”, comme le précise Huawei sur son blog officiel.

