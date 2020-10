EMUI 11 : voici la liste des téléphones Huawei compatibles avec la mise à jour

Dévoilé en septembre dernier, EMUI 11 sera prochainement disponible sur bon nombre de smartphones Huawei. Le constructeur vient de dévoiler les modèles qui auront droit à la mise à jour, en précisant la date de déploiement pour chacun d'entre eux.

Le coup d'envoi est donné : 11 modèles de smartphones Huawei pourront bénéficier de la mise à jour EMUI 11 dans les mois à venir. Il faudra se montrer patienter, car le déploiement de certains modèles débutera en septembre 2020, pour s'étendre jusqu'en mars 2021. Mais le jeu en vaut la chandelle et les innovations multiples, même si elle sont moins perceptibles au premier coup d'oeil que lors de la mise à jour vers EMUI 10.

On bénéficie dans cette nouvelle édition d'un mode multifenêtrage amélioré, de la possibilité de personnaliser l'écran Always on Display, etc. L'application MeeTime débarque quant à elle en français, tout comme Celia, l'assistant vocal de Huawei, qui arrive officiellement sur les smartphones de la marque.

Huawei dévoile son calendrier de mise à jour vers EMUI 11

Alors que Huawei vient de présenter son nouveau flagship, le Mate 40 Pro, le constructeur en a aussi profité pour dévoiler les smartphones qui bénéficieront de la mise à jour d'EMUI 11. On trouve notamment dans la liste des smartphones éligibles à EMUI 11 les emblématiques P30 et P30 Pro, mais pas que, puisque des modèles comme les Mate 20 et Mate 20 Pro sortis en 2018 sont aussi présents. Et si Huawei semble privilégier les flagships (pourquoi le P30 Lite n'est pas dans la liste ?), on trouve quand même un milieu de gamme, le Nova 5T.

Et si le Mate 40 Pro que Huawei vient tout juste d'annoncer ne figure pas dans la liste, c'est tout à fait normal: l'appareil embarque déjà EMUI 11. C'est même le premier à proposer la surcouche Huawei par défaut. Enfin, Huawei précise que pour la phase de bêta test est ouverte à 200 participants (par modèle de smartphone).

Liste des smartphones Huawei compatibles avec EMUI 11 et dates de diffusion