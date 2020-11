EMUI 11 : les Huawei P30 et P30 Pro reçoivent la mise à jour en bêta, voici les nouveautés

Les Huawei P30 et P30 Pro ont reçu la dernière bêta de EMUI 11, révélant par la même occasion certaines de ses nouvelles fonctionnalités. Multi-fenêtres, amélioration du bloc-notes, protection de la vie privée… La nouvelle interface du constructeur chinois offre de nombreuses possibilités.

Huawei a passé le mois dernier à recruter des testeurs pour EMUI 11, sa nouvelle interface. Il semblerait que cette phase de recrutement soit terminée, et que les propriétaires de Huawei P30 et P30 Pro aient reçu la version bêta. Le journal des modifications nous donne ainsi un aperçu des améliorations apportées par le constructeur chinois. Avec une nouvelle version finalement basée sur Android 11, l'interface peut ainsi s'appuyer sur le dernier système d'exploitation de Google pour proposer des fonctionnalités adaptées.

Un mode multi-fenêtre permet ainsi d'ouvrir des applications dans une fenêtre flottante, offrant ainsi la possibilité d'accomplir plusieurs tâches à la fois sur un même écran. L'application ouverte peut être déplacée à volonté et réduite sous forme de bulle que l'on peut rouvrir à tout moment. Le nouveau bloc-notes, quant à lui, se synchronise désormais entre tous les appareils. De plus, il sera désormais possible d'extraire du texte à partir de photos ou de documents pour ensuite l'éditer et l'exporter sous un autre format.

Les nouvelles fonctionnalités de EMUI 11

Huawei a aussi souhaité améliorer l'expérience utilisateur globale, en ajoutant des effets subtils d'animation lorsque certaines fonctionnalités sont activées. Il sera également plus simple de lire des articles dans une langue étrangère, puisque l'interface donnera la possibilité de traduire directement le texte de son choix simplement en le sélectionnant.

Le constructeur a également travaillé sur les options de sécurité de l'interface. Ainsi, des pop-ups apparaîtront pour gérer les permissions des applications. Lorsque l'écran du téléphone sera diffusé sur un autre appareil, les appels et messages entrants n'apparaîtront que sur le smartphone, afin de protéger la vie privée de son utilisateur. Enfin, rappelons que HamonyOS sera compatible avec tous les smartphones sous EMUI 11. Ces derniers bénéficieront de la mise une fois le système d'exploitation disponible.