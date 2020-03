Huawei Mate Xs : le smartphone pliable disponible à la précommande en France

Le Huawei Mate Xs, le second smartphone pliable de la marque chinoise, est désormais disponible à la précommande en France. Vendu au prix fort de 2499 euros, le Mate Xs s’impose comme le rival numéro un du Galaxy Fold de Samsung, malgré l’absence des services et applications Google. On vous explique où précommander le téléphone pliant.

Annoncé le 24 février dernier, le Mate Xs est une version améliorée du Mate X, le premier téléphone pliable de Huawei. Le terminal se distingue grâce à une charnière centrale plus robuste, un large écran pliable de 8 pouces une fois déplié, un SoC Kirin 990 épaulé par 8 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide Supercharge de 55W. Enfin, il est doté d’un quadruple capteur photo de 40 mégapixels conçu avec Leica.

📱 Un smartphone pliable à 2499 euros en France

Par contre, le smartphone pliable fait l’impasse sur les services et applications de Google. Vous n’y trouverez donc pas le Play Store, Gmail ou encore Google Search. Pour palier à la perte de sa licence Android, Huawei a intégré les Huawei Mobile Services à son Mate Xs. On y trouve notamment App Gallery, une boutique alternative au Play Store. Attention, toutes les applications populaires en France, comme Facebook ou Instagram, ne sont pas disponibles sur App Gallery.

Quoi qu’il en soit, le Huawei Mate Xs est désormais disponible à la précommande chez deux revendeurs français, la Fnac et Darty, jusqu’au 20 mars 2020 au prix de 2499 euros. Pour faire passer la pillule, une coque en cuir destinée à protéger l’appareil est offerte. Le rival du Galaxy Fold et du Galaxy Z Flip sera proposé dans les magasins, probablement en quantités limitées, dès le 20 mars.

