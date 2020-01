Huawei a publié son calendrier concernant le déploiement de la version stable d’EMUI 10. La surcouche basée sur Android 10 sera accessible cette année sur 23 modèles de la marque. Dès janvier 2020, six appareils devraient pouvoir en bénéficier tandis que les 17 autres pourront migrer « dans les prochains mois ».

Afin de donner plus de visibilité à ses utilisateurs, Huawei vient de publier sa feuille de route 2020 du déploiement de la version stable de EMUI 10. Selon les dires du constructeur, la surcouche basée sur Android 10 va donc arriver très prochainement sur 23 modèles Huawei et Honor. Ce lundi 20 janvier, la firme de Shenzhen a déjà communiqué sur le sujet, puisqu’elle avait annoncé l’arrivée de la mise à jour EMUI 10 sur six de ces appareils, parmi le P30, le P30 Pro et les Mate 20.

De fait, plutôt que de multiplier les annonces, l’entreprise a préféré résumer le tout et ce n’est pas plus mal. Pour rappel, EMUI 10 apporte de nombreuses nouveautés à commencer par une nouvelle interface directement inspirée du design des magazines de presse écrite, une application caméra repensée, un mode sombre global, des gestes de navigation inédits, des animations plus fluides et plus rapides, et bien entendu de meilleures performances générales et une sécurité accrue.

Comme le précise Huawei dans son communiqué, six smartphones pourront donc migrer vers la version stable de EMUI 10 dès le mois de janvier 2020 :

Vient donc ensuite les 17 autres smartphones. Selon les dires du constructeur, la mise à jour sera disponible sur ces appareils dans « les prochains mois » sans plus de précision :

Comme d’habitude, il faudra régulièrement vous rendre dans les paramètres de votre smartphone, direction Système puis Mise à jour logicielle pour vérifier si le patch est disponible ou non. Il est également possible de passer par l’application HiCare. Notez que la mise à jour sera déployée progressivement et qu’il se peut qu’elle soit accessible dans certaines régions, tandis que d’autres en seront privées momentanément. À l’heure actuelle, Huawei affirme que 10 millions d’appareils à travers le monde ont pu installé la version bêta ou stable de EMUI 10.

Source : 9To5Google