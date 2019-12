Huawei présente le P Smart Pro : encore un clone du Honor 9X Pro !

Huawei continue le recyclage. La firme chinoise vient de lever le voile sur le P Smart Pro, un nouveau clone du Honor 9X Pro. Le smartphone se distingue par son capteur photo rétractable, son écran de 6,59 pouces borderless et son triple capteur photo de 48 MP. Fiche technique, prix et date de sortie…On vous dit tout sur le Huawei P Smart Pro.

Ce 19 décembre, Huawei a mis en ligne sur son site officiel un nouveau smartphone milieu de gamme : le P Smart Pro. Le smartphone est presque identique au Huawei Y9s annoncé en novembre. Pour rappel, le Y9s était déjà une simple copie du Honor 9X Pro annoncé en juillet dernier. Privé de licence Android, le constructeur chinois ne peut pas intégrer les applications Google, dont le Play Store, dans ses nouveaux smartphones. Pour continuer à exister malgré l'embargo, Huawei est contraint de recycler le design de ses précédents téléphones et de ceux de sa filiale Honor.

Le Huawei P Smart Pro est sublimé d’un écran LCD borderless de 6,59 pouces (19.5:9). La firme mise une nouvelle fois sur un tiroir rétractable abritant un capteur photo de 16 MP. Sur la tranche, on trouve un lecteur d'empreintes digitales. Sur le dos, un triple capteur photo composé d’un module principal de 48 MP, d’un second module de 8MP grand angle (120°) et d’un dernier module de 2MP a été intégré.

Le smartphone est alimenté par le le SoC Kirin 710F, comme le Y9S et le Honor 9X commercialisé en France, couplé à 6 Go de mémoire vive. De son côté, le Honor 9X Pro profite d’un Kirin 810. L’autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 10w.

Lire également : notre test du Honor 9X – un air de déjà-vu, mais un prix et un design au top

Date de sortie et prix

Huawei commercialise le P Smart Pro sur une poignée de marchés européens à un prix avoisinant les 350 euros. Jusqu’ici, le smartphone est apparu sur la boutique en ligne Huawei en Grèce, Bulgarie, Croatie, Pologne et Ukraine. Pour le moment, on ignore si Huawei a l’intention de lancer ce modèle en France.