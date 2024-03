Le Huawei Mate 60 peut désormais installer nativement des applications Google, enfin presque

Huawei vient de déployer la mise à jour 4.0.0.162 de HarmonyOS et, avec elle, une petite nouveauté à laquelle personne ne s’attendait. En effet, comme le rapporte le leaker FixedFocus, cette mise à jour permet d’installer microG depuis l’App Gallery. Et donc, avec elle, toutes les applications Google.

Depuis que les États-Unis ont mis en place un embargo contre Huawei, les appareils du constructeur ne peuvent plus utiliser de composants ou de logiciels américains. Cette mesure a signé la fin d’Android sur l’écosystème chinois, qui a déclenché un véritable tollé dans l’industrie qui s’attendait alors à voir tomber le géant qui se frottait à Samsung à Apple. Finalement, Huawei est toujours là, mais cette fois avec son propre système d’exploitation : HarmonyOS.

Si HarmonyOS a sauvé le constructeur de la catastrophe, il n’a pas fait revenir les applications Google auxquelles les utilisateurs s’étaient habitués. Bien entendu, il existe des moyens détournés d’installer les Google Mobile Services (GMS) sur l’OS de Huawei. L’un d’entre eux est l’application microG, qui permet d’accéder à des versions alternatives des API Google. Or, du fait du blocus, il fallait forcément se procurer microG ailleurs que sur le store officiel de Huawei.

Huawei autorise cette solution pour installer des applications Google sur HarmonyOS

Mais, étonnamment, cela vient de changer avec la dernière mise à jour du système d’exploitation sur le Huawei Mate 60. En effet, En effet, comme le rapporte le leaker FixedFocus sur son compte Weibo, microG est désormais disponible directement sur l’App Gallery, l’équivalent du Play Store sur HarmonyOS. Il suffit de la télécharger puis de l’installer pour retrouver toutes les applications Google habituelles. À noter que la mise à jour est également disponible sur le Mate X5.

Une fois l’application, il faudra se connecter à son compte Google pour que tous les services soient synchronisés avec les autres appareils et qu’ils puissent envoyer des notifications. À ce stade, on ne sait pas encore ce qui a poussé Huawei à rendre cette solution accessible plus facilement, ni même si ses autres smartphones pourront également en profiter. En revanche, il est intéressant de noter que la nouvelle n’a pas soulevé les foules en commentaire. Il faut croire que HarmonyOS a su convaincre les utilisateurs, qui ne regrettent plus les services de Google.

Source : FixedFocus