HarmonyOS : Huawei veut rivaliser avec Android et iOS en lançant son système partout dans le monde

Lors d'une récente conférence de la marque chinoise, Huawei a annoncé son intention de diffuser son système mobile HarmonyOS partout dans le monde. Une tâche difficile que le constructeur compte mener à bien.

Cela va faire 5 ans que Huawei a été banni des États-Unis suite à de multiples sanctions. L'une des conséquences est très visible : les smartphones de la marque chinoise ne peuvent plus proposer d'applications Google. Il y a bien une exception récente avec le Mate 60, mais depuis 2019, Huawei s'éloigne de plus en plus d'Android. Ce n'est pas pour rien que la firme a lancé son système d'exploitation mobile HarmonyOS la même année. Tout de même basé sur Android, il va bientôt lui tourner complètement le dos avec HarmonyOS NEXT.

Sûrement motivé par cette émancipation, Huawei annonce lors de son dernier Analyst Summit sa volonté de proposer HarmonyOS à un maximum de monde. “Nous travaillerons dur pour développer l'écosystème d'applications HarmonyOS sur le marché chinois d'abord, puis, de pays en pays, nous commencerons progressivement à l'étendre à d'autres parties du monde“, a déclaré le président tournant de Huawei Eric Xu. Pour y parvenir, la première étape est de multiplier le nombre d'applications disponibles sur la plateforme. Un travail qui se base d'abord sur les usages en Chine.

Huawei veut voir son système d'exploitation mobile HarmonyOS dans tous les pays du monde

Eric Xu explique que “sur le marché chinois, les utilisateurs de smartphones Huawei passent 99 % de leur temps sur environ 5 000 applications. Nous avons donc décidé de consacrer 2024 au portage de ces applications vers HarmonyOS dans un premier temps, dans le but d'unifier véritablement le système d'exploitation et l'écosystème des applications. Nous encourageons également le portage d'autres applications sur HarmonyOS“. Le dirigeant précise que sur ces 5 000 applis, 4 000 seraient déjà en passe d'être adaptées au système d’exploitation mobile de Huawei.

Les ambitions de l’entreprise sont très claires : elle veut positionner HarmonyOS comme alternative à Android ou iOS, “un troisième système d’exploitation mobile pour le monde“. La route risque d'être très longue pour la marque, notamment en Europe où on voit mal comment elle pourrait inciter les utilisateurs à se détourner de Google.

Source : The Register