Huawei EMUI 10 : dix millions de smartphones ont déjà installé la mise à jour !

Huawei assure que la mise à jour EMUI 10 a déjà été installée par 10 millions de smartphones dans le monde. En moins de 30 jours, la nouvelle surcouche Android a apparement gagné plus de 9 millions d’utilisateurs. Comme prévu, Huawei met le paquet pour terminer le déploiement d’EMUI 10 dans les temps.

Il n’a fallu que quatre mois à la mise à jour EMUI 10 pour équiper 10 millions de smartphones Huawei et Honor, rapportent nos confrères chinois de MyDrivers. Sur les réseaux sociaux, le constructeur annonce que le cap a été franchi le 20 décembre.

En moins d’un mois, Huawei est donc parvenu à déployer EMUI 10 sur 9 millions de smartphones supplémentaires. Fin novembre, la mise à jour ne comptait encore « que » 1 million d’usagers. La firme ne précise pas si ses chiffres prennent en compte les participants au programme beta de la mise à jour Android 10. Il est fort probable que ce soit le cas.

Dans le détail, Huawei annonce que le firmware est déjà proposé sur 33 modèles de téléphones différents, dont les P30, Mate 20 ou encore les Honor 20. Sans surprise, tous les smartphones compatibles ne sont pas encore passés à EMUI 10.

Huawei a jusqu’au 18 février pour terminer le déploiement d’EMUI 10

Banni du marché américain et privé de licence Android sur décision de Donald Trump, Huawei a jusqu’au 18 février 2020 pour déployer Android 10 sur les appareils de son catalogue et ceux de sa filiale Honor. On s’attend à ce que la firme chinoise profite de ce troisième sursis pour terminer le déploiement de la mise à jour sur les terminaux compatibles. D’ici là, 35 modèles de smartphones Huawei et Honor devraient avoir reçu la mise à jour.

Récemment, Huawei a lancé le déploiement d’EMUI 10 sur la gamme des P20, des Mate 10 et sur 9 autres smartphones en Chine. La mise à jour ne devrait pas tarder à débarquer en Europe. Que pensez-vous d’EMUI 10 ? On attend votre avis dans les commentaires.

