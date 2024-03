Huawei : les États-Unis s’attaquent aux partenaires du géant chinois

Selon des informations relayées par Bloomberg, l'administration Biden envisage de mettre sur liste noire plusieurs partenaires industriels de Huawei. Ces sociétés chinoises sont notamment spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs.

D'après des informations relayées par nos confrères du site Bloomberg, l'administration Biden compte bien repartir à l'assaut contre Huawei. Cette fois-ci, pas question de viser directement la firme de Shenzhen. La Maison Blanche envisagerait plutôt de mettre sur liste noire plusieurs partenaires chinois du géant des télécoms. Ces sociétés sont notamment spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs.

D'après des sources proches du dossier, les entreprises concernées par ce bannissement éventuel sont Qingdao Si'en, SwaySure et Shenzhen Pensun Technology Co. (PST). En outre, l'exécutif américain souhaite également décréter des sanctions contre le principal fabricant chinois de puces électroniques : ChangXin Memory Technologies Inc.

La Maison Blanche veut s'attaquer aux partenaires de Huawei

Shenzhen Pengjin High-Tech Co et Sin Carrier, deux autres partenaires commerciaux de Huawei, seraient également dans le collimateur des Etats-Unis. Selon les sources de Bloomberg, ces deux compagnies fournissent des équipements de fabrication de semi-conducteurs à Huawei en tant que mandataires. Ce qui permettrait donc à la firme de contourner les sanctions américaines décrétées à son encontre.

Si rien n'a été acté pour l'instant, cela marquerait une nouvelle escalade dans les tensions actuelles entre le gouvernement américain et Pékin. Il faut dire que les progrès récents de Huawei dans la fabrication de puces a suscité l'inquiétude de l'Oncle Sam. Pour rappel, le constructeur a lancé en août 2023 le Mate 60 Pro, un smartphone alimenté par une puce 5G gravée en 7nm et fabriquée en Chine par un partenaire, à savoir la société SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp).

Les Etats-Unis s'inquiètent devant les succès de Huawei

Or, comme vous le savez peut-être, la mise sur liste noire de Huawei l'empêche de recourir à des technologies américaines pour développer ces puces 5G. Comment a-t-elle pu y parvenir alors ? Comme l'expliquait Bloomberg encore en décembre 2023, la société aurait récupéré des machines DUV (Deep Ultraviolet Lithography), des appareils pourtant protégés par des brevets américains, pour concevoir son processeur HiSilicon Kirin 9000S 7nm.

Huawei aurait exploité une faille, portant notamment sur la finesse de gravure. En effet, si les fabricants de machines EUV (des appareils servants à fabriquer des puces en 3 nm et 4 nm) ont interdiction d'en fournir à la Chine, l'exportation de machines DUV (des appareils limités à du 7 nm) reste tolérée. Pour l'heure, le Conseil de sécurité de la Maison Blanche et le Bureau de l'Industrie et de la Sécurit du Département du Commerce ont refusé de commenter les informations de Bloomberg. Il en va de même pour les représentants des différentes entreprises chinoises citées plus haut.

