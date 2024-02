Huawei Pocket 2 : ce smartphone pliable a plus de capteurs photo que tous les autres

Le constructeur chinois Huawei annonce le Pocket 2, un smartphone pliable qui a la particularité de comporter 4 capteurs photos à l'arrière. C'est plus que chez les autres appareils du même genre.

Si l'on connaît surtout Huawei pour sa série de smartphones haut de gamme dont le dernier en date est le P60 Pro, le constructeur chinois possède aussi une gamme de téléphones pliables. Ils sont loin d'être anecdotiques. Le Huawei P50 Pocket ne nous avait pas laissé de marbre, même si certains aspects se révélaient frustrants au final. Le prix, trop élevé par rapport à la concurrence de l'époque, était l'un des point négatif les plus prégnants. La marque en était visiblement consciente puisqu'elle a proposé le Huawei Pocket S fin 2022, qui était le smartphone pliant le moins cher du marché à ce moment-là.

Huawei revient dans ce secteur avec un nouveau haut de gamme sobrement intitulé Pocket 2. On retrouve le design particulier de la face arrière avec le petit médaillon de 1,14 pouces faisant office d'écran externe. C'est moins confortable à l'usage que celui du Galaxy Z Flip 5 par exemple, mais ça laisse de la place pour autre chose. En l’occurrence des capteurs photo. Le Huawei Pocket 2 en compte 4 dans un ilot circulaire, ce qui en fait le smartphone pliable qui en propose le plus à l'heure actuelle.

Le Huawei Pocket 2 a plus de capteurs sur sa face arrière que les autres smartphones pliables

Le capteur photo principal du Huawei Pocket 2 affiche 50 MP et une ouverture à f/1.6. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif x3 8 MP. Le 4e capteur semble gadget sur le papier. Avec 2 MP seulement, il est sensible aux rayons UV et repérerait leur intensité, si vous avez mis assez de crème solaire et si vous avez des tâches suspectes sur la peau. Huawei ne précise pas le modèle du processeur embarqué, mais il s'agit très certainement du Kirin 9000S gravé à 7 nm. La batterie est de 4 520 mAh et le smartphone possède 12 Go de RAM pour 256 à 1 To de stockage selon les versions.

Déplié, l‘écran OLED est de 6,94 pouces avec une luminosité maximale de 2 200 nits. La définition n'est pas précisée et le taux de rafraîchissement adaptatif monte à 120 Hz. Le Pocket 2 tourne sous HarmonyOS 4, le système d'exploitation mobile développé par Huawei. Disponible en Chine à partir de 7 499 ¥, soit environ 615 €, Huawei n'a pour l'instant pas précisé si le Pocket 2 sera disponible à l'international.