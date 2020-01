Huawei P40 Pro : voici les premières photos volées

Le Huawei P40 Pro continue d’attirer l’attention sur lui. Plusieurs mois avant la conférence de présentation, le smartphone est apparu dans le métro en Chine. Sans surprise, des photos volées de son passage sont rapidement apparues sur Internet. On y découvre pour la première fois l’écran troué incurvé en conditions réelles.

Ce 21 janvier 2020, un informateur chinois réputé a mis en ligne les premières photos volées du P40 Pro de Huawei sur Sina Weibo, rapportent nos confrères de Sparrows News. Les images ont rapidement été supprimés du réseau social. Comme toujours, des internautes sont parvenus à enregistrer les clichés avant qu’il ne soit trop tard.

Ce n’est pas la première fois qu’une fuite dévoile le design complet du Huawei P40 Pro. Par contre, c’est bien la première fois que le téléphone s’illustre en conditions réelles et non dans des rendus. Malheureusement, le smartphone est équipé d’une coque de protection destinée à cacher son design des curieux. Le terminal est probablement en cours de test par un ingénieur de Huawei.

Écran troué aux bords incurvés

Comme prévu, le P40 Pro est sublimé d’un écran troué. Dans cette large cavité, Huawei a placé un double capteur photo frontal. Les bords qui cerclent la dalle sont visiblement incurvés. Le dos du smartphone, recouvert d’une pochette, est malheureusement invisible. On n’aperçoit donc pas l’appareil photo disposé dans un bloc rectangulaire.

Aux dires de Richard Yu, PDG de la division mobile du groupe, Huawei présentera les P40 et P40 Pro le 26 mars 2020 lors d’une conférence organisée à Paris. Banni du marché américain, Huawei n’intégrera pas les applications de Google, dont le Play Store, à sa nouvelle génération de smartphones. Que pensez-vous de cette nouvelle fuite ? Que pensez-vous de ce design proche du Galaxy S10 Plus ? On attend votre avis dans les commentaires.

