Huawei lance les Pura 70, les nouveaux rois de la photo sous Android ?

Huawei a officiellement dévoilé sa dernière gamme de smartphones phares, la série Pura 70. Au programme, 4 nouveaux appareils, qui viennent directement succéder aux smartphones de la génération P60.

À la surprise générale, Huawei a choisi d'annoncer la série Pura 70 par le biais d'un communiqué de presse plutôt que d'organiser l'un de ses événements de lancement habituels. 4 nouveaux smartphones ont été présentés : le Pura 70 standard, le Pura 70 Pro, le Pura 70 Pro+ et le Pura 70 Ultra, le modèle le plus haut de gamme.

Au cœur de la série Pura 70 se trouve la nouvelle philosophie “Vane Design” de Huawei, qui apporte un nouveau design nettement différent des précédents modèles de la série P. Le changement le plus frappant est la bosse triangulaire de l'appareil photo. Le Pura 70 standard est doté d'un cadre plat en aluminium, tandis que les modèles Pro présentent des bords légèrement incurvés de l'avant à l'arrière. Pour les modèles les plus haut de gamme, Huawei propose des variantes spéciales à dos en cuir avec des accents dorés.

Quelle fiche technique pour les Pura 70 de Huawei ?

En matière d'affichage, la série Pura 70 n'est pas en reste. Le modèle standard est doté d'un écran OLED plat de 6,6 pouces. Mais ce sont les modèles Pro, Pro+ et Ultra qui brillent vraiment avec leurs écrans incurvés de tous les côtés. Les quatre modèles sont dotés d'une dalle FHD+ de 6,8 pouces avec un rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz, une gradation PWM à 1440 Hz pour des ajustements de luminosité plus fluides, et un taux d'échantillonnage tactile époustouflant de 300 Hz. Le verre Kunlun de deuxième génération de Huawei assure également une meilleure protection de l'écran.

Huawei a également doté la série Pura 70 d'une batterie de grande capacité, différente sur chaque modèle. La version standard se contente d’une batterie de 4900 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 66W, tandis que les autres versions ont droit à des accumulateurs de 5050 mAh, 5050 mAh et 5200 mAh pour le modèle Ultra. Ceux-ci sont compatibles avec la recharge rapide filaire 100W, et pas moins de 80W en sans-fil.

Comme d’habitude, c’est surtout au niveau de la photo que Huawei a mis le paquet. Huawei a équipé l'ensemble de la gamme Pura 70 de son dernier système de photographie computationnelle XMAGE, qui offre de nouvelles capacités de traitement de l'image.

Le Pura 70 standard est équipé d'un triple appareil photo avec un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un objectif ultra-large de 13 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels. Sur les modèles Pro et Pro+, vous disposez du même appareil photo principal de 50 mégapixels, mais associé à un ultra grand-angle de 12,5 mégapixels et à un macro-téléobjectif de 48 mégapixels.

C’est surtout le modèle haut de gamme Ultra qui élève la photographie mobile à de nouveaux sommets. Son énorme appareil photo principal, doté d'un capteur de 1 pouce, affiche une définition de 50 MP et une ouverture réglable entre f/1,6 et f/4,0 pour un meilleur contrôle de la lumière. Un capteur périscopique de 64 MP, tout aussi impressionnant, permet d'effectuer un zoom numérique jusqu’à 100x. Huawei présente l'Ultra comme offrant « le système de photographie mobile de la plus haute qualité ».

Bien qu’il date maintenant d’il y a un an, le P60 Pro de Huawei est toujours dans le TOP 5 des meilleurs smartphones en photo sur DXOMARK. Avec ce nouveau système de caméras, on imagine donc que le Pura 70 Ultra arrivera largement à dominer le classement.

Prix et disponibilité

Avec ces fiches techniques impressionnantes, combien coûteront les nouveaux téléphones puissants de Huawei ? En Chine, les prix sont fixés comme suit :

Pura 70

12/256GB – 5,499 ¥ (711 €)

12/512 GO – 5 999 ¥ (776 €)

12/1TB – 6 999 ¥ (905 €)

Pura 70 Pro

12/256 GO – 6 499 ¥ (840 €)

12/512 GO – 6 999 ¥ (905 €))

12/1TB – ¥7,999 (1034 €)

Pura 70 Pro+

16/512 GO – 7 999 ¥ (1034 €)

16/1TB – ¥8,999 (1164 €)

Pura 70 Ultra

16/512 GO – 9 999 ¥ (1293 €)

16/1TB – ¥10,999 (1422 €)

La série Pura 70 est disponible dès maintenant en Chine continentale. Il n'y a pas encore de détails sur la disponibilité en Europe. Cette nouvelle série est propulsée par une puce Kirin 9010, qui succède au Kirin 9000. Ce chipset comprendrait deux grands cœurs fonctionnant à 2,30 GHz, six cœurs moyens fonctionnant à 2,18 GHz et quatre petits cœurs fonctionnant à 1,55 GHz. Sur le plan graphique, il est équipé du même GPU Maleoon 910. Elle défie donc véritablement les sanctions américaines qui pèsent sur Huawei, puisqu’elle permet aux smartphones d’être compatibles 5G en utilisant uniquement des technologies chinoises.