EMUI 10 : la version finale arrive sur les P30, P30 Pro et les Mate 20

Huawei continue de déployer progressivement la version stable de EMUI 10, sa surcouche maison basée sur Android 10. En ce lundi 20 janvier, ce sont les P30, P30 Pro et la gamme des Mate 20 qui sont servis. La mise à jour sera déployée sous forme d’OTA et et il se peut qu’elle ne soit pas encore disponible selon la région du monde dans laquelle vous résidez.

Fin décembre, Huawei annonçait fièrement avoir installé EMUI 10 sur plus de 10 millions de smartphones à travers le monde. Au total, 33 modèles de smartphones se sont vus proposés le nouveau firmware. Néanmoins, le déploiement se fait progressivement, et plusieurs appareils, certes dans la liste des modèles éligibles, n’ont pas encore reçu la mise à jour.

D’après nos confrères du site Android Police, le constructeur procède actuellement au déploiement de la version stable et finale de EMUI 10 sur les P30, les P30 Pro et la gamme des Mate 20. Les possesseurs de P30 Lite ont eux pu migrer sur Android 10 depuis le 15 janvier.

Parmi les changements apportés par cette version finale de EMUI 10, on note des palettes de couleur inédites, des icônes et une interface retravaillées, l’arrivée du dark mode pour le système, des nouveaux gestes de navigation, et des animations et transitions plus fluides et agréables à l’oeil. Selon Huawei, EMUI 10 offre un temps de réponse 25% plus rapide que EMUI 9.1

Le déploiement a d’ores et déja commencé et les utilisateurs de P30, P30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 et Mate 20 X et de Nova 5T devraient progressivement pouvoir migrer sur cette version finalisée de la surcouche de Huawei. Pour les autres modèles, patience, le constructeur a jusqu’au 18 février 2020 pour terminer la migration de ces appareils sur Android 10.

Comment installer la mise à jour EMUI 10 en version finale ?

Attention, la mise à jour sera diffusée sous forme d’OTA et selon la région du monde dans laquelle vous résidez, il se peut que vous n’ayez pas encore accès. Notez que parfois, un passage par l’application HiCare permet de forcer la migration vers une nouvelle version. Pour une approche plus classique, il faut suivre la procédure suivante :

Rendez vous dans les Paramètres > Système > Mise à jour logicielle > Recherche les mises à jour > Télécharger

Quant à Hicare :

Allez dans les Services rapides > Mise à jour > Rechercher les mises à jour > Télécharger et installer

