Du nouveau pour les jeux Android, un iPhone 18 pro max en fuite, c’est le récap’ de la semaine

Samsung prépare un Galaxy S27 Pro surprenant, le futur iPhone 18 Pro Max dévoile ses coloris, les smartphones Android s'offrent de meilleures performances en jeu, c'est le récap' de la semaine.



Cette semaine, on apprend que Samsung pourrait abandonner le S Pen sur son Galaxy S27 Pro pour gagner de la place et que la mise à jour One UI 9 va enfin afficher la vitesse de connexion dans la barre d'état. Du côté d'Apple, l'iPhone 18 Pro Max montre déjà ses trois coloris de lancement, dont une version inédite. Les joueurs sur Android ont aussi de quoi se réjouir grâce à la technologie Neural Dawn d'Arm, qui va booster les performances et l'autonomie en jeu. Enfin, l'intelligence artificielle bouscule le monde scientifique puisque ChatGPT résout des problèmes complexes en quelques minutes, ce qui commence à faire peur aux astrophysiciens pour l'avenir de leur métier.

Samsung prépare un smartphone compact sans stylet, mais avec une énorme batterie

Samsung travaillerait sur un tout nouveau modèle pour sa gamme de 2027, le Galaxy S27 Pro. Sa grande particularité serait de faire l'impasse sur le traditionnel stylet connecté, ce qui permettrait au constructeur de loger une batterie bien plus costaude de 5 000 mAh à l'intérieur de son châssis. Pour le reste de la fiche technique, la marque ne compte pas faire les choses à moitié puisqu'on parle déjà d'un capteur photo de 200 mégapixels, d'une puce Snapdragon ultra-puissante et d'une recharge rapide à 60 watts.

Lire : En abandonnant le S Pen, Samsung offrirait au Galaxy S27 Pro un avantage inattendu

Smartphones Android : Arm prépare une technologie inspirée du DLSS pour booster les jeux

Arm s'apprête à révolutionner le jeu vidéo sur mobile en s'inspirant du célèbre DLSS de Nvidia. L'entreprise a fait la démonstration de sa nouvelle technologie neuronale à travers le jeu Neural Dawn, développé spécialement pour l'occasion sous Unreal Engine 5. Le but est d'apporter le super-échantillonnage et la génération d'images sur nos smartphones afin d'offrir des graphismes bien plus riches et fluides. Au-delà du gain visuel, cette innovation va permettre de soulager la puissance brute de l'appareil, ce qui optimisera l'autonomie de la batterie tout en limitant la chauffe. Il faudra toutefois patienter jusqu'à la fin de l'année 2026 pour en profiter, la technologie étant réservée aux futurs GPU Arm Mali qui équiperont les prochaines puces haut de gamme.

Lire : Les smartphones Android ont enfin leur DLSS, avec un gain de performances et d’autonomie à la clé

ChatGPT résout un mystère galactique et affole les chercheurs

L'intelligence artificielle est en train de transformer la recherche scientifique à une vitesse qui affole les chercheurs. Une enquête publiée dans la revue Science révèle qu'un outil d'IA a réussi à résoudre en quelques minutes un problème lié au mouvement des galaxies sur lequel des équipes butaient depuis des années. Si ce gain de temps est spectaculaire, la profession s'inquiète de voir les jeunes scientifiques perdre leur pensée critique en confiant à la machine le code, les calculs et la rédaction de leurs articles. Les revues scientifiques se retrouvent d'ailleurs submergées de publications générées automatiquement. Pour l'instant, l'esprit humain garde quand même la main sur les équations gravitationnelles les plus complexes, où l'IA échoue encore totalement.

Lire : Ce que ChatGPT a résolu en quelques minutes terrifie les astrophysiciens du monde entier

Les trois coloris de lancement de l’iPhone 18 Pro Max fuitent sur le web

Même s'il reste plusieurs mois avant la conférence d'Apple, le futur iPhone 18 Pro Max fait déjà parler de lui. Le leaker Jon Rettinger a partagé des photos dévoilant les trois coloris prévus pour la sortie en septembre 2026. Si le “Light Blue” (bleu léger) et le “Dark Gray” (gris sombre) restent des classiques déjà vus, la vraie nouveauté vient d'une teinte inédite baptisée “Dark Cherry” (cerise noire). Ce coloris très élégant viendra remplacer le coloris orange de la génération précédente. Pour le reste, le smartphone devrait proposer un design affiné et une batterie particulièrement solide pour concurrencer ses rivaux.

Lire : Voici l’iPhone 18 Pro Max dans ses trois coloris, dont un inédit

Samsung : la vitesse de connexion va enfin s'afficher dans la barre d'état avec One UI 9

C’est un petit manque historique qui s'apprête enfin à disparaître sur les smartphones Samsung. Alors que la plupart des concurrents sur Android proposent cette option nativement, la marque coréenne va enfin intégrer un indicateur de vitesse réseau en temps réel dans sa barre d’état grâce à la mise à jour One UI 9. Attention, l'affichage ne sera pas disponible directement dans les réglages classiques du téléphone. Pour en profiter, il faudra installer l'application de personnalisation Good Lock et activer l'option depuis son module QuickStar. Actuellement disponible en version bêta, cette nouvelle interface devrait débarquer en version finale dès cet été.

Lire : Votre smartphone Samsung va enfin afficher la vitesse de votre connexion grâce à One UI 9

Nos tests de la semaine

Zero Parades For Dead Spies : un jeu à l’écriture brillante malgré quelques fausses notes

Pour commencer, on est obligé de parler de la plume, qui reste toujours la meilleure du jeu vidéo. On est rapidement plongé dans un mystère passionnant à démêler, avec une tension très bien gérée. Le voyage rapide est disponible d'emblée, la direction artistique s'avère pleine de caractère malgré ses inégalités, et l'honnêteté comme l'humilité transpirent de partout. On aime moins l'absence de VF pour le moment, et on aurait apprécié une bande-originale plus marquante et un doublage moins inégal. Autre frustration, on se demande bien où est le codex ZA/UM.

Lire : Test Zero Parades For Dead Spies : incroyable mais bon

Oppo Reno15 Pro : le choix de la compacité

Oppo réussit une belle performance avec ce smartphone compact et facile à prendre en main. Lors de notre test, nous avons beaucoup apprécié l'écran très bien calibré et lumineux, la charge assez rapide et les haut-parleurs bien équilibrés. Le Reno15 Pro profite aussi d'une configuration photo complète avec un super mode portrait et de bonnes macros. Cela étant dit, le processeur a tendance à chauffer et l'autonomie reste en dessous de la moyenne. L'écran se passe de la technologie LTPO et l'intelligence artificielle est très peu exploitée. Enfin, le capteur principal subit des reflets désagréables et le téléobjectif affiche du bruit en soirée.

Lire : Test Oppo Reno15 Pro : un passage au format compact quasiment sans compromis

Sony Xperia 1 VIII : un vent frais au niveau du design

Cette année, Sony réussit à nous étonner avec le Xperia 1 VIII. Le design est sublime, avec une excellente préhension et une belle recherche sur les matériaux. Doté d'un bel écran, d'une plate-forme puissante et d'une configuration photo solide, le Xperia 1 VIII aurait pu représenter le renouveau de la téléphonie mobile chez Sony. Seulement un défaut vient gâcher ce beau bilan : une autonomie moins élevée que celle de son prédécesseur. Et à 1500 euros, ce faux pas risque de coûter cher.

Lire : Test Sony Xperia 1 VIII : tellement beau qu’on en oublierait ses défauts